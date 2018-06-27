到嘉義賞荷玩樂、漫步荷花田 還能抽機車和機票

2018年06月27日 19:04 中時 呂妍庭

中埔鄉公所6月30日當天邀民眾到中埔鄉玩樂一整天。（呂妍庭攝）

中埔鄉公所6月30日當天邀民眾到中埔鄉玩樂一整天。（呂妍庭攝）

中埔鄉公所6月30日當天邀民眾到中埔鄉玩樂一整天。（呂妍庭攝）

中埔鄉公所6月30日當天邀民眾到中埔鄉玩樂一整天。（呂妍庭攝）

嘉義縣中埔鄉公所為加強民眾節約用水及水源保護區宣導，並結合地方產業農特產品，設計一連串精采活動，6月30日當天邀民眾到中埔鄉玩樂一整天，不但能走訪中埔6大景點，還能參與闖關、摸彩等活動，民眾只要按圖索驥到景點遊玩，取闖關卡蓋滿6個景點章就可能摸彩，最大獎是價值7萬元機車1輛，另有香港來回機票、液晶電視等好康，鄉長李碧菁期望各地遊客攜家帶眷來中埔，一起倘徉漫步荷花田。

李碧菁說，為增加中埔鄉的能見度，當天活動特別結合塩舘社區荷花田、魏申石蓮花有機農場、灣潭菸樓、獨角仙農場、宏騰種苗園、嘉檳文化館6大景點，設計「山中荷花避暑趣」活動，讓民眾到中埔鄉闖通關，體驗農村風景，欣賞美麗荷花，下田採蓮蓬、石蓮花DIY體驗、菸樓文物展示、樹雕DIY、鄉內孩子們藝術創作，同時達陣成功者，也準備多重好禮贈送

此外，獨角仙農場的活動當天中午也會熱鬧進行，像是水資源闖關列車、風車DIY、檳榔產業DIY，配合各社區準備的豐富在地美食邀請民眾品嘗，強調活動從白天延續至傍晚，與民眾一起同歡。

(中時 )