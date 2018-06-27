涵碧樓暑假推「福爾摩沙星空BBQ」 一網打盡全台特色美食

2018年06月27日 19:30 工商 曾麗芳

逢周五、六推出的福爾摩沙星空BBQ，蒐羅了全台各地著名海鮮美食。（圖／涵碧樓）

暑假旺季到來，日月潭涵碧樓酒店搶在7、8月間推出「涵碧寶島美食節-福爾摩沙星空BBQ」，百道料理中除精選來自基隆海港現撈小捲等近20道BBQ外，更搜羅台南鮮魚等全台各地著名美食；還有每人限量一份的隱藏菜單-琵琶龍蝦！

吃完大魚大肉後，若想來些葉菜解膩，涵碧樓在BBQ期間與台東vuvu野菜農園合作，引進紅落葵、馬齒莧、人參菜等12道市面上少吃到的原民葉菜，每天產地新鮮直送，讓遊客在夏日大啖美食之餘，還能吃出新台味。

日月潭涵碧樓董事長賴正鎰指出，今年夏日活動從7月開跑，除推出盛夏之旅方案外，還有福爾摩沙星空BBQ、日月潭文創導覽、涵碧寶寶週歲宴等，遊客可安排到日月潭來個仲夏輕旅行；其中，從7月6起，逢周五、六推出的星空BBQ，蒐羅了全台各地著名美饌，讓饕客在涵碧樓就能吃到全台各地佳餚，讓遊客不只置身Formosa，更發出Buono讚嘆聲！

涵碧樓因應暑假旅遊旺季到來，推出仲夏住房方案，住房價格從1萬8,880元+10％起，可享兩天一夜住房、含福爾摩沙星空BBQ雙人晚餐。

「福爾摩沙星空BBQ，故名思義就是食材種類眾多，含括全台各地。」涵碧樓東方餐廳主廚何明楓表示，此次BBQ包含沙拉區、冷盤區、湯品、熱鍋、炸物、BBQ戶外燒烤區與野菜農園市集等10大區域，逾百道食材滿足饕客。

在燒烤區部份，涵碧樓首度引進來自基隆現撈小卷。何明楓說，基隆東北角海域夜晚海面上繁星點點，漁民傍晚出海，透過小卷與鎖管類的夜行趨光性，以強力燈光照射後捕捉，返港後再以宅配運送至涵碧樓，因為新鮮，只要簡單川燙或燒烤，即能嚐到小捲新鮮彈牙的滋味

一夜干則選自宜蘭南方澳的飛魚。每年四月中、下旬，黑潮由南北上與北方的親潮洋流交會，飛魚會趁著黑潮沿著東海岸洄游。南方澳漁民於宜蘭外海4-6月產季時捕撈，以調製的鹽水醃漬後，吊起來放置一夜，透過冷風乾燥去除多餘水分並加以醃漬，使魚肉更加緊實細緻，嚐來鮮甜。

鮮蚵則取自彰化芳苑一帶已有百年歷史的頂級珍珠蚵。不同於一般蚵田，當地以潮汐大、盛產蚵田且養殖不受污染而聞名，因地形海水漲退關係，蚵猶如三溫暖般呈現半日曬半浸泡方式，連帶讓體型嬌小、口感較Q香甜無腥味，而贏得珍珠蚵美譽。

涵碧手工鹹豬肉則採用南投本地黑毛豬品種五花肉，以米酒洗淨後佐以新鮮馬告、黑胡椒、八角、五香粉、蒜頭等食材醃製，烘烤後香氣散發、帶有咬勁的口感與重口味，讓味蕾更豐富。

(工商 )