2018年06月27日 19:36 中時 呂妍庭

2018海之夏祭會場將打造一個「戶外最大的夢幻球池趴」。（呂妍庭攝）

2018海之夏祭有免費泡泡趴。（呂妍庭攝）

2018海之夏祭有免費泡泡趴。（呂妍庭攝）

2018海之夏祭有免費泡泡趴。（呂妍庭攝）

「夏趴」＋「趴踢」，2018海之夏祭嗨翻天。（呂妍庭攝）

「夏趴」＋「趴踢」，2018海之夏祭嗨翻天。（呂妍庭攝）

2018海之夏祭即將在7月7日至7月15日連續兩周末夏趴登場，今年嘉義縣政府特別以「夏趴踢」概念發想，打造適合全家大小的「夏天趴踢」，包括「夏趴演唱會」、「百大電音趴」、「清涼泡泡趴」、「夢幻球池趴」和刺激好玩的「生存鐳戰遊戲」，都會在東石漁人碼頭登場，27日宣傳記者會上，嘉義縣長張花冠強調「夏趴」+「趴踢」，將是一場「超夏趴的夏天派對」。

今上午張花冠與受邀活動表演的HOT Q Girls、DJ林良吉、MC Kaos成員一同舉行宣傳記者會，張花冠直接撩落去，與人氣網紅DJ林良吉尬舞拚人氣，張花冠自豪說「姐可是有練過的，嘉義趴踢Queen就是我！」

張花冠表示，北部有貢寮音樂祭，南部有墾丁春吶，她常在想邁入第12年的海之夏祭能有什麼特色，才能凸顯這是中西部的指標性活動，更能符合她「趴踢Queen」氣質，所以今年特別以「夏趴踢」的概念發想，就是要「夏趴」+「趴踢」。

除邀請馬來西亞兩大知名歌手黃明志及四葉草，還有時下年輕人最愛的謝和弦、愷樂、NANA梁云菲、爽樂團、黃少谷、許維芳及J.Sheon接連演出外，縣府也邀請百大DJ RAYRAY、網紅DJ林良吉及電音女神PEIPEI一起來東石嗨翻全場，14日更安排全台唯一女子火舞技藝與紅鼻子馬戲團，打造一場親子歡樂夜，要讓大朋友小朋友整晚都笑不停。

每天活動期間下午3點起，園區內規畫手作DIY體驗、親子泡泡趴、夢幻球池趴及吉祥物萌萌趴，文化觀光局強調，今年表演節目多樣化，就是要帶給所有「夏趴粉絲」從下午到晚上都能玩，來場不一樣的海之夏祭「夏趴踢」！

張花冠說，外面辦泡泡趴都要收費，「在嘉義免費！免費！免費！」， 7月7、8日連續2天在主舞台區前，下午3點半開始，伴隨輕快音樂，白色泡泡如同雪花漫天飛舞，大小朋友可以一起來玩「夏雪」，盡情的歡呼跳躍，並特別強調，活動使用的泡泡是天然椰子油，安全無毒，請家長放心。

有別台灣各地在咖啡廳或親子餐廳都有球池，7月14、15日縣府特別在漁人碼頭沙灘區打造一個「戶外最大的夢幻球池趴」，面積有一個排球場大，以馬卡龍色打造超粉嫩球池，小朋友一定會在這裡玩到不想回家，也將會是網美、網紅、網綠拍照打卡的聖地。

文觀局也號召各路英雄，一起到東石漁人碼頭來場超刺激的鐳戰，另規畫大小朋友最喜歡的吉祥物，7月14、15日下午4點，嘉義縣的吉祥物「嘉一郎」將與交通部觀光局代言人「喔熊」組長，率領北中南超人氣吉祥物在東石漁人碼頭踩街，與遊客互動拍照。

另外，往年海之夏祭開閉幕都是搭配交響樂曲施放煙火，今年將改用電音搭煙火，除了炫麗奪目的煙火，還搭配著電音歌曲，將煙火秀的精采度再往上提升。

(中時 )