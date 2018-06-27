日曜天地OUTLET辦「美妝即期品搶購會」

日曜天地OUTLET6／29起舉辦「美妝即期品搶購會」。（圖／曾麗芳），

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日曜天地推「OUTLET 美妝空瓶回收行動」，可兌換環保吸管餐具5件組。（圖／曾麗芳）

呼應限塑環保熱門議題，日曜天地OUTLET6/29起舉辦「美妝即期品搶購會」，同時日曜天地觀察到消費者需求，推出「OUTLET 美妝空瓶回收行動」，持美妝空瓶來店回收，即可兌換環保吸管餐具5件組，送完為止！

日曜天地表示，環保議題升溫，近期有越來越多小資族群願意選擇美妝即期品，不僅可減少資源浪費，價格相對便宜。日曜天地OUTLET適逢10週年慶，除全館百支品牌1折起，同步推出「美妝即期品採購會」。

日曜天地強調，不同於往年彩妝保養類的即期品特賣，此次擴大舉辦，不僅增加特賣會面積，就連參加品牌也更多、種類更豐富，包括霓淨思、帕瑪氏、台塑生醫等超過60支品牌，並舉辦「OUTLET美妝空瓶回收行動」，呼籲消費者愛美麗、更要愛地球。

日曜天地表示，凡於6/29下午2點起，只要持任一品牌的保養品、彩妝品空瓶來店回收，並拍照上傳至FB，即可憑日曜卡及FB畫面兌換環保吸管餐具5件組，消費者以後在外用餐即可輕鬆享用飲品！

此外，日曜天地OUTLET於6/29至7/30盛大舉辦10週年慶，全館百支品牌下殺1折起，包含California republic、DOUCHANGLEE、自由區等均祭出超值商品，同時推出多重好康活動來回饋會員。

凡周年慶期間持日曜卡來店過卡，直接送1000元商品抵用券，兌換後可到館內配合品牌抵用超值商品；另可享「聚坊買1買1」優惠；此外，7月起推出「逢10點數10倍送」，每逢10日持日曜卡於館內消費滿1萬元以上，即享紅利點數10倍送！

(工商 )

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