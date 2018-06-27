林佳龍、盧秀燕網路戰 搶攻年輕族群

2018年06月27日 20:03 中時 盧金足

國民黨台中市長參選人、立委盧秀燕在IG貼出吃香蕉的照片，成為網友的「蕉」點話題。（盧金足翻攝）

下屆台中市長選舉，龍燕之爭不只在空汙議題火線交織，另一個空戰的網路平台，也是選舉中搶攻年輕族群的戰場。

選舉戰鼓頻催，除了傳統文宣戰之外，網路成為超級戰場，臉書與LINE等網路平台之外，IG被視為年輕族群的吸睛熱區

，如何從網路話題創造超人氣，宣導政績的內容之外，生活化的照片常能快速與粉絲拉近距離。

台中市長林佳龍跟上年輕族群愛用IG（Instagram）風潮，目前他的臉書粉絲數達60萬多人，個人LINE粉絲數近1萬5000人，IG粉絲數近3000人，他的IG由年輕幕僚提供側拍的照片

，獲很多粉絲追蹤。

「漏網鏡頭都放在那裡了！」林佳龍也在臉書向網友透露，在IG有不少有趣的照片，顛覆一般人對他的印象，和獲市長獎的畢業生合照時，擺出鴨子走路、金雞獨立等搞笑姿勢，不只比出愛心，還有趣稱「偏頭痛」的摸頭照片全出籠。

向市民以「卡早睡卡有眠」道晚安，林佳龍貼出日前他與華航集團董事長何煖軒搭乘台中東京直航班機，在飛機上呼呼大睡照片，讓網友會心一笑，還有大口吃著黃色大西瓜的照片，吃的意猶未盡，讓粉絲直呼「市長，你不能再吃了..」。

林佳龍IG也有童心大發的搭乘旋轉木馬，及戴上墨鏡化身終極保鑣，母親節去做蛋糕的照片及影片，IG走生活化風格，臉書較多政策行銷，林佳龍更利用網路開直播，向市民報告建設進度和成果，但因一早就到場緊盯工程進度，被酷熱太陽曬到滿臉紅通通。

「天然ㄟ尚好！」台中市府新聞局長卓冠廷表示，林佳龍去年開始就已設立IG帳號，不少臉書粉絲加入追蹤林佳龍IG，拉近年輕族群的距離，IG也成為網路重要經營平台。

國民黨台中市長參選人盧秀燕耕耘網路票源，目前臉書粉絲頁按讚數有4萬6000多人，官方Line@追蹤數有4000多人，IG追蹤粉絲有1000多人，她也擅用網路直播功能，在造勢或座談活動中全程直播，讓網友有如臨現場的參與感。

盧秀燕曾擔任電視台主播，在跑基層時，遇到颱風還重現主播專業，提醒選民那裡有災情要小心，讓很多民眾覺得「祝感心！」盧陣營表示，不以一昧衝高粉絲人數，較重視真實鐵粉的支持度及黏著度

盧秀燕以往為直接傾聽民眾的感受，親自經營臉書，但在參選台中市長後，由於來自各方行程邀約不斷，加上持續在立法院問政，擔心行程滿檔，無法完整照顧到網友需求。

所以選戰開始，盧秀燕找來18歲大一美女新生當小編，幫忙分擔協助處理民眾網路反映事項，希望從年輕人角度拉近與選民的距離，協助以新科技與選民互動宣傳，臉書、Line@，或是年輕人最常使用的Instagram，分享問政資訊、生活資訊、照片影片等。

網路宣傳能「網」住選民的心？朝陽科技大學傳播藝術系助理教授賴富山表示，美國總統川普、台北市長柯文哲就是藉由推特等網路社群平台，成功經營粉絲的案例，網友需花時間長期耕耘累積，難在短期內湧進死忠的支持者。

賴富山也提醒，因為各參選人爭相投入網路，有造成疲勞轟炸的隱憂，所以近來使用效果已打折，手機上網方便，參選人可全天候宣傳訊息，網路平台已成選舉趨勢，但如何吸引流量點擊和眼球效應，是各陣營在營造人氣議題時，須出奇制勝的考驗。

(中時 )