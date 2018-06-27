食安會報 賴揆：小型、未查察、不良食品工廠列稽查重點

2018年06月27日 20:02 中時 張理國

行政院長賴清德今天主持食安會報，賴揆表示，目前全台食品製造業者約18000家，其中有工廠登記約6000家，衛福部應確實查察每家食品工廠，尤其是小型、尚未查察及過去有不良紀錄者，應列為稽查重點，並能以全面稽查為目標。

賴揆也說，食品安全是民眾最關心的議題之一，政府推出「食安五環」政策，各部會積極推動及地方政府共同合作，使食品安全近兩年逐漸為社會接受，也有助於食品產業發展，期許相關部會持續努力，落實食品安全把關。

針對會中食品安全辦公室、衛福部和農委會所提「我國現行農業用藥安全、食品安全之風險評估及風險溝通執行現況與精進規劃」報告，賴揆表示，現行「食品安全衛生管理法」，已就食品安全風險評估政策、原則及執行，訂有相關規範，各部會主管機關應落實現有運作機制，特別是農藥或動物用藥的殘留容許量(MRL)訂定，或是每人每日容許攝取量（ADI）的估算，除參考國際標準，也要強化部會橫向聯繫，必要時應共同向外界說明，以獲取民眾支持，順利引進新藥，期解決少量作物缺乏防治用藥的情形。為使風險評估過程更加公開透明，亦請各部會將風險評估工作訂定標準作業程序，並適度公開風險評估資料。

賴揆指出，消費者容易因為資訊不足，加上過去食安事件影響，導致對政府食安管理及所做的風險評估不信任，相關部會應持續主動說明，並將艱難的科學性技術用語，轉譯成民眾易於瞭解的資訊，如為明顯錯誤訊息，請立即加以澄清。另農委會所訂「10年化學農藥減半」及「含藥物飼料添加物管理」兩方向，均值得肯定，應續加強辦理。

對於與會委員提案，針對「衛福部對所有食品製造業者採行的管控措施及其稽核情形，評析說明不同業別、食品類別及規模風險等級，及其後續採行的管控措施及稽核頻率」，賴揆表示，目前全台食品製造業者約18000家，其中有工廠登記約6000家，衛福部應確實查察每家食品工廠，尤其是小型、尚未查察及過去有不良紀錄者，應列為稽查重點，並能以全面稽查為目標。

(中時 )