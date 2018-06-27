【影】世足花絮》梅西爆發的秘密是…… 一條紅繩？

2018年06月27日 20:07 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

「藍白軍團」阿根廷隊長梅西，在今年俄羅斯世足最後一場小組賽，展現球隊領袖風範，攻進個人本屆第一顆進球，也是大會第100顆進球，助隊2：1擊退奈及利亞、收下16強門票，他獲選本場賽事最佳球員，賽後許多話題圍繞著他打轉，也傳出一條繫在他左腳踝的紅繩，或許是他大爆發的幸運符。

從2006德國世足賽起，已經採訪過4屆世界盃的阿根廷電視節目主持人潘托洛托（Rama Pantorotto），賽後問梅西是否有戴一條紅繩，梅西拉下襪子展示，潘托洛托並透過個人推特分享：「我親愛的母親送梅西一條用來驅逐霉運的紅繩，這位球星把它綁在自己的左腳踝，我感動到要哭了！」

Mi querida mamma @mariakosmica le mandó de regalo a @leomessi una cinta roja (contra la lechuza) y el maestro se la ató en su tobillo izquierdo. Lloro, no puede ser tan crack!!! 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 #messi #leomessi #worldcup #copadelmundo #russia #rusia pic.twitter.com/zWBMsQ6xpU — Rama Pantorotto (@ramapantorotto) 2018年6月27日

贏球心情好的梅西，藉由社群網站感謝球迷支持，在臉書粉絲專頁寫道：「感謝神賜予喜悅，也謝謝你們每場比賽瘋狂的加油！沒有什麼事比身為阿根廷人更美好的了！也感謝所有為了比賽犧牲的人，在家鄉給我們鼓勵的國民，我身上的這件國家隊球衣，比任何事都重要。」

(中時電子報)