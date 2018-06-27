【影】世足花絮》梅西爆發的秘密是…… 一條紅繩？

梅西(前)為了球隊勝利拚命，總算獲得好結果。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

「藍白軍團」阿根廷隊長梅西，在今年俄羅斯世足最後一場小組賽，展現球隊領袖風範，攻進個人本屆第一顆進球，也是大會第100顆進球，助隊2：1擊退奈及利亞、收下16強門票，他獲選本場賽事最佳球員，賽後許多話題圍繞著他打轉，也傳出一條繫在他左腳踝的紅繩，或許是他大爆發的幸運符。

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從2006德國世足賽起，已經採訪過4屆世界盃的阿根廷電視節目主持人潘托洛托（Rama Pantorotto），賽後問梅西是否有戴一條紅繩，梅西拉下襪子展示，潘托洛托並透過個人推特分享：「我親愛的母親送梅西一條用來驅逐霉運的紅繩，這位球星把它綁在自己的左腳踝，我感動到要哭了！」

贏球心情好的梅西，藉由社群網站感謝球迷支持，在臉書粉絲專頁寫道：「感謝神賜予喜悅，也謝謝你們每場比賽瘋狂的加油！沒有什麼事比身為阿根廷人更美好的了！也感謝所有為了比賽犧牲的人，在家鄉給我們鼓勵的國民，我身上的這件國家隊球衣，比任何事都重要。」

(中時電子報)

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