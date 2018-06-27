恐龍熱潮延燒 韓恐龍音樂劇來台講中文

韓《Musical TARU！恐龍復活了！》音樂劇透過母子恐龍對照當代親子關係的探討。(AM創意提供)

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無論是《侏儸紀世界》或是《博物館驚魂夜》，恐龍熱潮永遠是全球觀眾的心頭好，韓國家庭音樂劇《Musical TARU! 恐龍復活了！》也將以中文版首度來台，

韓國製作人陳英燮表示，恐龍的誕生與滅絕一直是大小朋友關心的話題，他們希望用母子恐龍關係對應當代社會親子關係，「讓大人看了也會覺得有趣。」

陳英燮表示，韓國音樂劇風起雲湧，但屬於家庭親子音樂劇又是原創的，在韓國比較少，「韓國給青少年與兒童看的音樂劇很多都是動畫人物授權，劇情比較單薄，娛樂性比較高，我就想做這樣的原創音樂劇，多一點藝術性，加上劇情，不只小朋友看了很開心，大人也不會無聊。」

《Musical TARU! 恐龍復活了！》甫獲韓國文化藝術委員會給予的最佳家庭音樂劇Family Musical肯定，從2016年至今演出場次已經超過百場。劇情敘述主角們在月全蝕夜晚潛入博物館，沒想到館內的恐龍化石和展品悄然復活，主角們為了尋找被盜走的小霸王龍「TARU」的化石，展開一場驚奇冒險的旅程。

這次中文版由安徒生和莫札特的創意劇場（AM創意）與韓方一起製作，製作人林奕君表示，之前韓版都是定目劇演出，道具跟舞台美術相對偏大，移動不便，為了來台灣演出，已經量身訂做海外版巡演的舞台與道具，「但舞台上高達2.5公尺的恐龍化石偶不會改變，也會強化多媒體設計，在虛實之間構築活生生的恐龍世界。」

該劇將於9月底在台北、高雄等地全國巡演，也將同步在新加坡聖淘沙劇場推出。

(中時 )

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