「要不要送醫」9旬翁搖頭要安寧 健保雲端助醫了解狀況

2018年06月27日 20:40 中時 倪浩倫

一名91歲、住在安養機構的老先生，因為多重疾病而住院，日前好不容易出了院，卻又突然出現發燒和喘鳴等情形，醫師趕到機構、替他裝上氧氣罩準備送醫，卻看到老先生默默搖頭拒絕，醫師透過健保雲端，查到他肺部感染纖維化嚴重，血氧只剩60％，顯示阿公長期遭種種疾病折磨，在和家屬討論後，決定尊重阿公意願，啟動安寧照顧，讓阿公安詳的走完人生最後一哩路。

收治該病例的宜蘭縣醫師公會理事長王維昌說，隨著社會高齡化，老人幾乎都有多重疾病和多重用藥的情形，醫療人員在替居家病患、或失能老人診治時，對其照護和用藥管理，是件相當吃重的工作。

王維昌說，他曾經收治一名93歲的阿公，在前往家庭訪視前，透過健保雲端藥歷，發現對方有超過3種疾病、用藥超過10種，趕緊和不同科別的醫師討論，將阿公的藥物整合、避免吃到相同的藥物，最後順利大幅提高阿公服藥的遵從性。

健保署表示，透過健保雲端藥歷，醫師不只能知道民眾正在使用的藥物資訊，還能在不同地方，調閱到包括CT、MRI、X光、檢驗等影像資料，甚至是出院病摘，進而更清楚了解病患的病史，大幅提高個案管理。王維昌補充，透過健保雲端要歷，對有需要居家照護的醫護人員，是個吸當便利診斷的有用工具。

91歲的阿公，過去曾有包括大腿骨折、腰椎骨折、胃出血等病史，日前因病出院，雖很快就出院回到安養機構，但仍有發燒、喘鳴等症狀，讓機構不敢大意，趕緊通知醫師。

王維昌說，戴著氧氣罩的阿公，看起來情況相當差，甚至在問他「要不要送醫」時，他還搖頭拒絕，透過健保雲端，發現阿公除了上述的病史，肺部更有嚴重的感染纖維化，血氧值相當低，也因此，讓大家知道，阿公長期遭各種病痛折磨；在和家屬溝通後，決定尊重阿公意願，啟動安寧照顧，透過服用少量維持呼吸平順的藥物，讓阿公安詳的走完人生最後一哩路。

(中時 )