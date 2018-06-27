劉以豪失去「家人」悲痛 陳庭妮幫療心傷

2018年06月27日 20:23 中時 洪秀瑛

劉以豪（左）和陳庭妮在花蓮拍戲拍出好交情。（歐銻銻娛樂提供）

可愛賣萌。（歐銻銻娛樂提供）

劉以豪和陳庭妮近來在花蓮拍戲。（歐銻銻娛樂提供）

劉以豪和愛犬Yellow。（伊林提供）

陳庭妮和狗女兒。（凱渥提供）

陳庭妮和狗女兒「母女」相望，眼神逗趣。（凱渥提供）

劉子千在花蓮拍戲，有空就會到鯉魚潭半裸跑步健身，胸毛很搶眼。（經紀人提供）

劉以豪和陳庭妮主演歐銻銻娛樂新劇《種菜女神》，隨劇組在花蓮long stay約3個多月，陳庭妮日前帶著狗女兒Chelsea到劇組，讓還沒走出愛犬驟逝心情的劉以豪「見狗傷情」。他的「家人」Yellow上個月中過世，這段期間他在花蓮邊拍戲邊療傷，「一般生老病死都會有心理準備，可以花更多時間做些安排，不會有任何愧疚，但牠就這樣沒了」。

劉以豪的13歲愛犬Yellow因細菌感染過世，他難過得一度無法接受。他在花蓮拍戲現場受訪，講到愛犬仍語帶哽咽，「想到戲剛開拍的時候牠還在」，心情過了？「永遠都不會過，生命太奇妙了，就那一瞬間的感覺」。會想再養狗？他說自己會，但媽媽還需要時間，「等大家都準備好了，會想再領養」。陳庭妮在旁安慰，他強顏歡笑，轉而虧陳庭妮的狗女兒笨笨的很可愛、好親近，「我第一次和牠見面就一直摸牠、跟牠玩，真的是什麼人養什麼狗」。

他年初和陳庭妮合拍電影《比悲傷更悲傷的故事》，當時角色對立，他只記得片中被陳庭妮狠甩巴掌，這次合作發現她個性很好相處；陳庭妮則說劉以豪當時超難聊，一個人躲在旁不講話，這次才重新認識他。花蓮當地天氣熱，劉以豪自曝不愛穿衣服，抖劉子千也不愛穿，誰身材好？劉以豪沒偶包，笑答：「一個毛多（指劉子千）、一個毛少。」讓陳庭妮在旁笑趴。

劉以豪劇中演過氣音樂人，會有吉他自彈自唱橋段，他自認罩門是唱歌，「老天爺一直希望我唱，我不知道要怕還是不怕，既然大家不怕，我也就不怕了，前幾天看金曲獎，滿羨慕會唱歌的人」。他前陣子到韓國錄節目又到非洲做公益，忙得很充實，「到花蓮拍戲就像休假」，他在車上養迷迭香和薄荷小盆栽，愛吃辣的劉子千也跟著養了2盆朝天椒。為何想在車上養植物？劉以豪說，在車上放個植物比較有生氣，「一個轉彎就可以飄出香氣，在車上無聊摸一把也會覺得好香」。

陳庭妮為角色拿鐮刀、鋤頭下田做農事，她說試鏡時，和導演第一次見面，導演劈頭問她「妳怕土嗎」？才知道原來這角色需要下田。她小時在台中東勢山裡長大，這次在花蓮拍戲像找回兒時回憶，「走在鄉間路上，有時遠遠看去，發現怎麼有隻大黑狗，走近一看才知道是牛，我跟工作人員說剛剛看到牛，他們說還好吧，我們看到猴子，路上還會有蛇和鳥在互鬥」。

拍攝期間，她有次回台北，竟不適應都市步調快的生活節奏，「台北人真的好急，買個雞排也會一直問說要多久要多久，環境真的會影響一個人，這是我拍這部戲最大收穫」。她在花蓮抗熱、防中暑，每天還要和各種動植物為伍，她小時因為被蜜蜂叮過，最怕蜜蜂，在花蓮拍戲期間，有次近距離拍蜜蜂採蜜特寫鏡頭，結果竟有4、5隻聚集在她面前；也曾有1周時間拍攝徒手清理福壽螺卵的戲，「後來發現指甲縫全都是粉紅色的卵，我就崩潰了，吃飯都覺得有個味道，感覺很不舒服」。

(中時 )