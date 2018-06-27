9年108次！警官夫愛做「激烈運動」 女警火大休夫

警官老公太愛路跑，女警火大休夫。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

離婚理由千奇百怪，台中一名李姓警官過於熱衷馬拉松運動，婚後9年共參加108場，同為警察的胡姓妻子不滿老公陷於路跑幾近瘋狂，連她重病時都不聞問，憤而訴請離婚。

據判決書，10年前胡女與李男結婚，胡女婚後發現與老公價值觀落差甚大，且老公愛好跑馬拉松，休假期間幾乎都用於參加路跑，一次胡女發燒送醫院急診，李男將人送到醫院後，因隔天要跑馬拉松，讓老婆獨自一人在醫院打點滴。之後胡女出車禍，打電話向老公求助，沒想到李男竟回「發生車禍你要報警啊！打給我幹嘛」，之後放任不管。

胡女指控，97年至106年間，老公共參加108場馬拉松，比賽大部分都在外縣市舉辦，李男需提前一天或當天半夜就出發，幾乎所有休假時間都花在嗜好上，對家事不聞問，胡女要裝潢夫妻住家時，李男竟傳LINE警告，不要亂動「他」房子的裝潢，讓胡女頓時心灰意冷。

李男則表示，平均每年才參與13場賽事，從來沒有為了嗜好冷落老婆。李男也稱，胡女訴請離婚的理由不是因為馬拉松，而是認為老公官階比較低，胡女認為李男配不上自己。

雙方親屬也作證李男路跑次數非常多，台中地院認為路跑並非不良嗜好，但李投入過於時間，疏於維持婚姻生活，讓妻子覺得被「忽略」，另外法官調閱LINE對話，胡女寫下「為什麼不讓我有幸福的機會」，李男則回「為什麼不讓我有幸福的機會」，胡女反駁「你只是想把我綁著、讓我不能找更適合的人」。

由於雙方觀念落差不同，隨著一次次的爭執，使得怨懟更深，且夫妻分居已逾2年半，彼此漸行漸遠，胡女堅定地希望離婚，李男雖稱仍愛著老婆，卻沒有付諸實際行動挽回感情，台中地院一審判准離婚。李男不服提出上訴，高院維持一審見解，駁回上訴。李男可再上訴至三審。

(中時電子報)

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