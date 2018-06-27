世足賽帥哥香水！買就送限量足球

BOSS BOTTLED UNITED自信聯盟男性淡香水找來4位球星代言。（HUGO BOSS提供）

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BOSS BOTTLED UNITED自信聯盟男性淡香水限量版50ml，2550元。（HUGO BOSS提供）

看好世足商機，HUGO BOSS推出限量版BOSS BOTTLED UNITED自信聯盟男性淡香水，並找來4位球星擔綱代言，包括左翼球員Julian Draxler、負責進攻中場的Philippe Coutinho、擅長前鋒位置的Harry Kane和射手Alvaro Morata。

兩年一度的全新BOSS足球限量香氛系列，探索各球員在其足球事業上的認真態度至現實生活上的價值觀，香氛靈感源自於球員的真誠、熱情及堅持， 他們為實現夢想付出時間和汗水，不論在球場內外，每分每秒均展現著成功男人應有的特質。4位球員憑著對足球的熱情和決心，從兒時在街頭的練習，慢慢走到能容下百萬觀眾的世界級足球場上施展精湛球技，他們雖效力不同球盟，然而他們對身邊各球員及環境的尊重足以體現足球這運動的核心價值。

BOSS BOTTLED UNITED自信聯盟男性淡香水的前調混合了南非香葉木和血橙，散發出清新怡人的柑香氣味。中調以綠薄荷、薄荷和鳶尾根精華突顯香氛充滿活力的一面，基調帶有溫暖的木香。即日起至購買2瓶香氛即可獲得HUGO BOSS限量足球，全台限量40顆，各櫃數量有限，送完為止，詳情可洽官網。

(中時 )

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