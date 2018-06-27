超扯！美6歲童在IKEA撿到槍 開火嚇壞人

示意圖非新聞事發地（本報系資料照/美聯社）

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美國印第安納州25日驚傳一起離奇槍擊案！一名男子在家具店試坐沙發時，褲子口袋裡一把上膛的手槍不慎滑出，結果被一名男童拾獲，並在店內開槍。這起意外幸未釀成人員傷亡，只是把現場所有的顧客都嚇壞了。

英國廣播公司（BBC）報導，一名男子在印第安納波利斯（Indianapolis）市郊的宜家（IKEA）商場購物時，不小心將手槍遺落在店內的沙發上，後來他起身離開，1名6歲男童隨後撿到手槍，把玩幾分鐘後，好奇的扣下板機，並往沙發上開了一槍。手槍主人直到聽見槍響，才突然驚覺槍已不在自己身上。

當地警員威格表示，「他（手槍主人）發現店內的騷動後，隨即出面承認槍是他的，並配合警方進行調查」。目前還沒有人因這起意外遭到警方逮捕。

事發後，IKEA發布聲明向男童父母表達誠摯歉意，同時強調「顧客與員工的安全是本公司的第一要務。IKEA規定店內不得持有武器，以預防此類意外再度發生。」

根據印第安納州法律，持有大部分槍械都不需申請許可證，但手槍除外，該名男子的手槍為合法持有，在公共場所攜帶槍械也是合法的。印州警方呼籲民眾，「若要隨身攜帶槍枝，就應確保自己能夠隨時全權掌控它。」

《時代》雜誌報導，根據2016年的一份報告，印第安納州的兒童槍枝意外案件在全美排名第7，槍枝安全問題也因此事再度引發熱議。

(中時 )

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