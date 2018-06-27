美國KC-10加油機起飛著火 逃生滑梯又失靈

2018年06月27日 20:59 中時電子報 江飛宇

美國空軍上個月一架KC-10空中加油機在起飛前，發生機內冒煙事故，趕緊停止飛行任務，同時機組員要用逃生充氣滑梯以便迅速離開飛機，結果充氣梯完全沒有動作。現在飛安人員要調查2件事故，包括飛機冒煙原因，以及逃生充氣滑梯為何失敗。

軍事網(military.com)報導，空中機動司令部發言人克里斯．卡恩斯上校( Chris Karns )說：「事件發生在5月20日，這架KC-10加油機因飛機甲板冒煙而中止起飛，機組人員也依緊急情況準則準備撤離飛機。然而2個艙門的兩具滑梯未能成功充氣，使得機組員必須另想方法離開，目前空軍正在調查事故與故障。」

飛機艙門附近會有逃生充氣滑梯，在陸上可以迅速離開飛機，在海上可以當救生艇。(圖/youtube)

目前美國空軍正在實驗室裡測試充氣滑梯，查看它們是如何膨脹的，以確定可能的故障原因。

卡恩斯告訴媒體，目前減少KC-10的飛行任務以做相關檢查，初步認為滑梯失敗是孤立的事件，他強調KC-10的主要加油任務不會受到影響。

不過美國空軍近期的事故不少，雖然沒有失事，不過在過去四周內，已出現4次緊急著陸事件，比如6月4日，一架CV-22魚鷹機在佛羅里達州哈伯特基地(Hurlburt Field)在訓練任務時，突然「預防性著陸」，沒有人受傷。

另外還有2起加油機的緊急著陸事件，5月30日，一架KC-135遇到雷擊而緊急降落；6月3日另一架KC-10因發動機故障，緊急降落在愛爾蘭香農機場。

一架B-1轟炸機從夏威夷的珍珠港-希卡姆聯合基地(Joint Base Pearl Harbor-Hickam)起飛6分鐘後，發生機內著火事件，原本打算彈射逃生，結果1具彈射椅故障，機組員決定緊急降落，所幸平安返回。

(中時電子報)