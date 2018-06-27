陽岱鋼開轟敲2安 讀賣巨人輸廣島3連敗

陽岱鋼轟出全壘打，但沒能助巨人中止連敗。(截自讀賣巨人臉書)

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中時電子報

讀賣巨人吞下2連敗，與央聯第3的養樂多差距越縮越小，急需1勝穩住陣腳，然而，他們27日與廣島系列賽第二戰，再度踢到鐵板，即便陽岱鋼和麥基(Casey McGehee)雙雙開轟，打線揮出10安、攻得6分不算少，但投手群失掉多達8分，終場6比8輸球，吃下3連敗。

巨人力求止敗，將重任交給田口麗斗；孰料，他1下就落難，陷無人出局滿壘危機，接著遭鈴木誠也及新井貴浩安打狙擊，加上1次野手選擇，一口氣掉4分。不過巨人打線很爭氣，3上田口揮出二壘打，加上陽岱鋼選到保送，製造一二壘有人契機，接著麥基轟3分炮，雙方只剩1分差。

只是田口帶動反攻，3下自己卻不爭氣，2出局後對決鈴木，被扛出陽春炮。田口此役顯然狀況不佳，用85球辛苦撐完4局退場；巨人5下推出谷岡竜平中繼，但他似乎忘了帶準芯上班，單局送出多達4保送，讓廣島只靠1安打跟1次野選，又添得2分。

眼看巨人落後達4分，陽岱鋼6上挺身而出，相中廣島先發九里亞蓮內角偏高的切球，轟出右外野陽春炮，讓巨人把差距追到3分。但廣島很快在6下反擊，眼前對手從谷岡換成田原誠次，田中廣輔和丸佳浩貢獻2支安打，助廣島攻下第8分；丸佳浩相當勇猛，前4個打席全都上壘，包括3安。

巨人雖在7上發動攻勢，追到2分差，但最後攻勢被廣島擋下，沒能扭轉局勢吞敗。陽岱鋼擔任先發2棒中外野手，4打數貢獻2安、1打點，敲出本季第3轟，另被K掉1次，連2場敲安，打擊率從2成55上升到2成65。巨人苦吞3連敗，同天養樂多擊敗中日龍，雙方順位互調，巨人落居第3。

(中時電子報)

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