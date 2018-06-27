退休公務員夫妻墜谷身亡 預計明早吊掛上路面

2018年06月27日 21:14 中時 張祈

台8線中橫公路159.1公里處西寶至豁然亭路段，今下午疑似有民眾墜落300公尺深的山崖下，警消接獲通報後，立刻派出人力下探搜救，發現1男1女倒臥山谷，已無生命跡象，經警方調查，兩人為台北內湖通報失蹤的陳姓夫妻。

警方表示，今早在墜崖處附近處理車禍，有見到該車輛停靠路邊，中午接獲內湖警方尋人通報，恐在中橫天祥一帶出沒，警方再次前往現場，發現就是通報失蹤的車號，以望遠鏡查看四周，發現鄰近懸崖下的約500公尺深山谷中，疑似有衣物，趕緊轉報消防局。

花蓮縣消防局派遣新秀13車及91車、美崙71車等共計3車7人上山馳援，兩人被發現時，已明顯死亡，出動直升機吊掛但因地形陡峭，無法靠近，吊掛失敗。

警方表示，陳姓與范姓夫妻檔25日駕車出門後，因2日未歸手機也關機，兒子心急報案，並指出母親離開前有告知要前往花蓮天祥一帶，請警方協助搜尋，目前家屬已趕到花蓮，預計明天陪同救難人員上山，釐清詳細墜崖原因。

據了解，陳男是公務人員退休，妻子是服裝設計師，夫妻兩人感情要好，經常出門旅遊，兒子透過友人轉訴，爸媽之前也曾有過出門玩「失聯」幾天，但最後總是會連絡上，沒有聽過爸媽有債務問題，以為只是跟之前一樣，貪玩沒聯絡，前天媽媽還有打電話給他，但因趕著下火車沒有多聊，等到有空回電，電話已經打不通了。

陳男車輛整齊停靠在路邊，僅駕駛座車窗半開，車上有一包零食及兩人的錢包，據現場搜救人員透露，兩人交疊墜落在地面，疑似身上套有繩索，綁在一起，但搜救人員抵達後，因天色較晚，不利於救援行動，無法接觸到遺體，預計明天天亮後以大型器材車將兩人帶回地面。

(中時 )