中藥炮製入非遺 炮製師年薪百萬一將難求

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旺報
孫曜樟

近幾年，為了提高煎煮效率，蘇州市中醫院更換了自動化設備。煎藥變得更方便快捷了，但同時，也對煎藥這一工序的操作者，提出了新要求。蘇州市中醫院副主任醫師李珍梅說，對於煎藥來說，煎好和煎完是完全不同的兩個概念，藥誰都會煎，但是煎得好不好，是一個技術問題。因此，中藥炮製技藝已被列入大陸國家級非物質文化遺產名錄。

目前蘇州的中藥煎煮已經基本實現了數位化生產線，節約了不少人力。但是，加水量和煎煮時間這兩個影響成品品質的最關鍵因素，仍然需要人為控制。

李珍梅醫師說，首先加多少水是最適宜的，這需要考慮到各種藥材的吸水量，第二個是煎的時間，對這張處方的性質判斷也很重要，我們面臨的就是用專業化的人才來處理這個問題 。由此可見，想把藥效煮到極致，就要具備豐富的藥理知識。現在的大多數煎藥工雖然上崗前也接受過兩輪培訓，但只是能勝任基本操作的熟練工，和真正的中藥炮製師之間還有很大差距。

據統計，目前大陸稱得上是中藥炮製大師的，僅有不到50名。為此，中藥炮製技藝先前已被列入國家級非物質文化遺產名錄。甚至有國外制藥企業開出百萬年薪的豐厚待遇，仍然一將難求。為培養專業化的煎藥師隊伍，今年起，蘇州市中醫院開始著手引進專業人才。

(旺報 )

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