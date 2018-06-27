北北宜艱困 蔡總統籲請綠委互相支援

2018年06月27日 21:55 中時 楊孟立

總統蔡英文今天晚上宴請北北基宜民進黨立委，據綠委轉述，拜託大家一起幫忙打好年底地方大選，蔡總統特別強調，台北市、新北市、宜蘭縣都屬於艱困選區，這一仗真的不好打，而北北基宜是一個生活區，大家是一個團隊，要互相支援，把縣市長選舉當成自己的選舉來打。

餐會一開始先由民進黨秘書長洪耀福與選對會召集人林錫耀報告選情與後續時計畫。綠委轉述，洪耀福說7月15全代會會有一個造勢的活動，因為這次這次中執委、中評委都同額競選，沒有競爭，所以要營造黨團結的氣勢；7月有社團、各行各業以及小英之友會的串聯活動，要將民間力量動員起來。

林錫耀則坦言，大環境使得選戰不是這麼好打，雖然民進黨政府還是做出許多政績。至於立委除了少數幾個要選縣市長的，其他都比較有空，因此是重要的選舉幹部。林錫耀也將年底地方大選比喻為足球賽的上半場，「這個半場比賽打好，到了下半場（2020），你們自己也比較好選。」

綠委說，北北基宜的綠委一一報告自己選區的情況，蔡總統聽完以後表示，台北、新北、宜蘭都是艱困選區，除了基隆之外，大家都要努力、互相支援。蔡總統也要求綠委將縣市長選舉當成自己的選舉認真來打。

蔡總統說，政府其實做了很多事情，會叫行政團隊整理資料，要立委多宣導，讓民眾有感。

民進黨提名的台北市長候選人姚文智、宜蘭縣長候選人陳歐珀也拜託立委同僚多多幫忙。至於新北市的部分，候選人蘇貞昌雖然沒出現，但是一名新北市綠委則表示，他們去到地方助選都很受歡迎，感受到的氣氛與媒體所做的民調不太一樣。

(中時 )