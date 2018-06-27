《王牌教師》公開新生代演員 女主角自招肢障跳拉拉隊

2018年06月27日 22:09 中時 潘鈺楨

梁以辰（右）飾演啦啦隊隊長。（奧瑪優勢提供）

校園電影《王牌教師麻辣出擊》，除靈魂人物謝祖武飾演的「許磊」之外，還有一群古靈精怪的學生們，問到這群新生代演員接演電影的感想，答案都是超興奮，但眾人開心背後的實情竟是，這部電影有滿滿的「童年回憶」。

男主角曾乙同飾演棒球隊王牌投手「石投」，角色冷酷孤僻，從小在單親家庭中長大的他說，私下個性和劇中角色有點像，都很早熟封閉。為了接拍這部電影，曾乙同還特地到北京拜師學演戲，甚至練投球練到手臂受傷。

女主角吳子霏則飾演啦啦隊後補隊員韓可兒，有肢體障礙的吳子霏說：「自己跟機器人跳舞一樣，身體會僵硬、同手同腳。」劇組安排的舞蹈課，讓她一度壓力超大，所幸不協調的動作，正好符合劇中角色。她說，接演電影讓她覺得像中樂透，因為小時候每天「吃飯配麻辣鮮師」。

飾演富二代的陳慕，人如其名，劇中角色取「少爺」諧音，就叫做「韓少雅」，因為家境富裕，每天在學校炫富，還有兩個小跟班供他使喚，標準校園電影設定，不過養尊處優的大少爺，最後還是和大家齊心協力，努力練球。

第一次接演壞女人角色的梁以辰，飾演啦啦隊隊長，不但是學校風雲人物，還是校董千金，劇中她必須不斷欺負韓可兒，賣力使壞的她竟說：「是很棒的經驗，可以盡情發洩心中陰暗面。」

由杜季祥飾演的「聽風者」阿傑，超強技能是聽音辨位，能精準上場打擊、接殺對手，但為何叫做聽風者，劇組保密到家。飾演二壘手的「眼鏡仔」葛丞，一開始以為演的是冰山帥哥，還自己設計帥氣動作，沒想到不但被導演吐槽，還是戲中最ㄎㄧㄤ的角色。《王牌教師麻辣出擊》8月30日在台上映。

(中時 )