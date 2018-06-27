洪水神話、大肚泥人...台中妖怪齊聚動畫影展

2018年06月27日 22:12 中時 潘鈺楨

第四屆｢2018年台中國際動畫影展｣即將於10月登場，27日主辦單位財團法人台中市影視發展基金會正式公布年度主視覺，由知名插畫家角斯角斯以台中在地神話傳說作為設計發想，創作出瑰麗璀璨和角色生動的視覺畫面，呈現本屆影展主題「奇幻與真實」，邀請觀眾今年秋天到台中欣賞精采的國內外動畫電影和豐富的系列活動。

｢2018台中國際動畫影展｣由台中市政府新聞局指導、台中市影視發展基金會主辦，基金會執行長林盈志表示，今年影展以「奇幻與真實」為主題，角斯角斯的作品長期專注於台灣本地妖怪繪製，是台灣妖怪繪師中最具知名度之創作者，除了開創插畫類型之外，也常與一般文字工作者或文史內容編輯者共同合作，運用故事力、插畫力重現台灣的文化故事和文獻內容轉譯成各種豐富的形式。

此外，他也積極和書籍、影音、桌遊等媒材進行跨領域合作，近年更受邀參與金曲獎入圍動畫的製作，是一位成功結合在地傳統與文創領域的優秀創作者。這次應邀為台中國際動畫影展年度主題「奇幻與真實」創作主視覺，角斯角斯參考不少本土傳說及相關文獻，在作品中加入許多屬於台中在地的神怪元素，造型特別又吸睛。

角斯角斯表示，今年的主視覺發想來自台中豐原的巴宰族洪水神話，在巴宰族洪水神話中，留下了兩個倖存的兄妹。某日，一隻鳥飛來，立在地上耙土。兄妹倆心有所悟，也學著鳥耙土，結果發現地下存有很多稻穀，因此有了食物生存下去。除了「神話之鳥」外，還有葫蘆墩米人、大肚泥人、柳川柳樹等台中在地符碼都融入了主視覺中，邀請觀眾一同進入充滿奇幻與想像的動畫世界。

「2018 TIAF台中國際動畫影展」即將於今年10月11日至16日於台中站前秀泰影城以及凱擘影城舉行，除將放映今年入選之國際競賽作品外，還有許多觀摩單元依不同主題將放映多部動畫長、短片，並邀請國內外動畫創作者來到台中與觀眾見面。為了廣邀國內外動畫好手參與一年一度的台中國際動畫盛會，從4月開始即展開國際徵件競賽，分為「國際短片」、「台灣短片」、「國際學生短片」及「台灣學生短片」四組，並增設「短片提案獎」，總獎金高達新台幣140萬元，期待具藝術性、獨創性及個人風格之短片作品在影展中大放異彩，徵件活動至6月30日截止。

「2018 TIAF台中國際動畫影展」片單預計將於8月下旬陸續公布，此外，為了鼓勵青少年和國小學童深入認識和體驗動畫創作的奧妙，培養視覺美感和發揮想像力，7月起也陸續舉辦「TIAF 青少年電影課」和「TIAF童樂繪」塗鴉創作比賽，均為免費報名參加，相關活動內容及參加辦法可上「台中國際動畫影展」官網及粉絲專頁查詢，網址：http://twtiaf.com 或https://www.facebook.com/tiaf.taichung。

(中時 )