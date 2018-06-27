陳美鳳變身霸氣武則天！期待談戀愛、小鮮肉也可以

2018年06月27日 22:21 中時 林淑娟

陳美鳳穿戴21公斤行頭變身武則天。（民視）

陳美鳳穿戴21公斤行頭變身武則天。（民視）

陳美鳳穿戴21公斤行頭變身武則天，陳彥廷、林則希扮太監。（民視）

陳美鳳為民視新八點檔《大時代》扮武則天，她27日穿戴21公斤、價值50萬的女皇行頭氣勢登場，各國觀光客爭相圍觀拍照。民間流傳武后豢養「面首（男寵）三千」，2016年恢復單身的「天后」陳美鳳不諱言，她對感情一直都還有期待，條件也不設限，朋友想介紹老外給她，她也能接受小鮮肉、談得來都ok，「但對方心臟要很強！因為你們（指媒體）都好關注我，害我交不到」。

她認為自己跟武則天有相似的地方，「我很敢愛，對愛堅強勇敢，內心跟武則天一樣強大。但不敢恨，頂多生氣難過」。她透露之前婚變時，便放任自己頹廢賴在家半個月，活得像行屍走肉，不勉強自己勇敢，但自我要求不能難過太久。那時她食之無味，但不吃東西怕活不下去，所以只好「硬塞」，直到被魚刺刺進喉嚨才覺得痛，還必須去看耳鼻喉科才能把魚刺夾出來。就連跟朋友出去聊天也是「有聽沒進去」，但當有一天朋友講笑話時會跟著笑時，就好了。

有著少女心的她坦言仍想談戀愛，但自己生活圈太小，認識的人不多，目前沒有對象，有朋友認為她適合老外，因為比較不知道她的背景，她也不排斥交外國人，前提是對方要能說中文、價值觀相近，「對我來講，哪一國人都不是問題，碰到對的人才是重要的。交朋友都可以，但不喜歡不自在。」她朋友告訴她：「男人不管幾歲，只要有錢、條件好，當然喜歡年輕的妹，就算瞎妹也是個妹。」但她相信不是每個男人都是這樣，「我期待那個不一樣的」。

陳美鳳過去交往對象常被說吃軟飯，她也不這麼認為：「對方也很努力工作、只是收入較少，就會被講話，這樣對人家不公平，如果對方太有錢，又怕人家說我們要圖什麼。」她勸現代女生還是要經濟獨立，生活重心多放在自己身上、多呵護自己，喜怒哀樂不要寄託在一個男人身上。是否是先前幾段感情的感慨？她笑說：「人都會吸取一些經驗吧！」但過於歷任戀情，她表示都沒有恨，只有感謝：「過去的對象都不錯，也都對我很好，如果對我不好，幹嘛在一起？」

她的姊妹淘狄鶯日前與老公孫鵬相繼返台，被問是否有聯絡，陳美鳳低調表示：「不宜多說！」她說因為自己真的不了解，也沒有聯絡，就讓狄鶯用她自己的方式面對解決，「我不宜多說什麼，也不會給對方壓力。她也是堅強勇敢的女人，相信她自己最清楚該怎麼做。關心放在心裡就好。祝福她」。

王珮華製作的《大時代》故事從一千多年前的武則天揭開序場，關鍵人物「武則天」，由本土天后陳美鳳挑大樑客串演出，陳美鳳27日再度重披劇中經典皇袍，在圓山飯店重現「武則天」的霸氣，華麗的頭飾、雄偉的上圍以及超過10公尺的超長皇袍，她在同劇演員林則希及陳彥廷化身大太監的引領下氣勢登場。首度黏頭套扮古裝的她全身行頭超過20公斤，非常考驗體力，她笑說：「古代人核心肌群真的要很強！」

陳美鳳為了突破自我，從口條到走位特地向國寶唐美雲請益，挑戰演出中國歷史上最經典的一代女皇，她說第一次接到這個「武則天」任務，猶豫了一下，因為放眼全球超過37位藝人詮釋過，加上台詞不僅僅是台語，還是古語，光看到文言文的台詞還要翻成台語就讓她吃不消，幸好好友唐美雲知道後，立刻幫陳美鳳安排排練時間，除了錄音給她，也完整將「武則天」的身段拍下來讓陳美鳳看，最讓陳美鳳感到溫馨的是，唐美雲在拍戲當天，還進棚探班，隨時提點，讓她像吃了定心丸，直說「心情安定許多」。

被問到跟潘迎紫的武則天相比誰比較美，陳美鳳大器說：「她當然是我心目中第一美！」但對自己有機會可以這樣的打扮，她也覺得與有榮焉。

(中時 )