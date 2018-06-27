阿根廷前總統談心親授 《神秘高峰會》拍出秘辛

2018年06月27日 22:31 中時 潘鈺楨

《神秘高峰會》海報。（東昊提供）

「沒見識過邪惡的人 不能當上總統…」電影《神秘高峰會》，這部政治腹黑鉅片，看以平民總統為形象的總統如何一步步剷除異己，在高峰會上縝密佈局，卻又兩頭燒面對貪腐醜聞和第一千金的精神病，對付心中的惡魔。此片的導演更在訪談表示，親自與阿根廷前總統聊過天，前總統與他分享了國家元首的朵朵小語，讓《神秘高峰會》故事更加真實。

《神秘高峰會》請到拉美影壇一線影星助陣，氣場強大、充滿威信的總統由拉美影帝里卡多達林（Ricardo Darín）主演，他因為《生命中最抓狂的小事》、《謎樣的雙眼》等重要作品稱霸南美，飾演總統機要祕書的女星艾瑞卡李維（Érica Rivas）也是阿根廷奧斯卡的常勝軍，總統千金朵樂絲方濟（Dolores Fonzi）則以《幫派》此片獲獎無數，美國演員克利斯汀史萊特（Christian Slater）則扮演來自美國的政治顧問，完美詮釋政治掮客的雙面本色。不僅幕前實力堅強，電影場景包括總統辦公室以及總統專機，皆為阿根廷總統所使用的真實場所，《神秘高峰會》也以11項提名領先阿根廷金像獎提名。

「你覺得某些政客，他們已經不是人了嗎？」導演引述阿根廷前總統克里斯蒂娜·費南德茲·德基西納的話回應，也是阿根廷史上第二位女總統：「擁有權力的時候，也是最孤獨的時刻。權力將你與外界隔絕，包圍住你，讓你昇起永遠都不夠的欲望。」導演也提到，奇幻的元素常出現在阿根廷文學中，《神秘高峰會》謎樣劇情也很符合阿根廷的政治場景：真相永遠不明朗，總是有人在蓋黑布，這個說法似乎也適用形容各國的政治局面。

《神秘高峰會》6月29日起，台北、台南、高雄上映，至台北誠品電影院、喜樂時代、真善美戲院觀賞，還可抽獎全系列「Mendoza香港原創型格行李箱—海鷹3號」。至電影預告下留言觀影心得，即可參加「鬼魂們：當代波赫士:西塞‧埃拉傑作選」一書抽獎，請影迷們把握首週上映機會。詳細資訊請上「東昊 Andrews Film」官方臉書專頁。

(中時 )