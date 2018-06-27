大轉彎 賴揆拍板0-2歲托育補助確定直接給家長

2018年06月27日 22:36 中時 張理國

年底即將進行9合1選舉，政院「少子化對策」大轉彎，原先規劃0~2歲定額6000元「托育補助」要給保母，但賴揆已拍板，將「從善如流」直接補助給家長。政務委員林萬億證實方向確定調整，包括原先最高6000元上限的金額，都有可能變動，周五將進一步評估。

林萬億表示，「托育補助」政院原見規劃時也曾思考，到底到直接補助給家長還是給保母，這兩者實質一樣、但程序有差異，衛福部近期以兩種方式與地方政府及團體座談時，地方、團體、甚至立委都有不同看法，但多數希望直接補助給家長，認為這樣的作法最為簡便，也可避免補助給保母時保母還要處理行政程序文書作業。

林萬億說，政院聽到這樣的要求，希望補助給家長，這樣的作法也有簡便性，但政府還是會跟保母簽約，確保保母的品質，希望同時達到補助家長行政簡便的目的，政院在這個議題上同意衛福部的建議，配合各界意見「從善如流」，選擇直接補助給家長。

另外，林萬億說，托育補助金額也可能有變動，原先金額規劃最高是6000元，但涉及每個地方情況不同，周五在衛福部整理各方座談意見後政院會再作決定。而除了0~2歲部份，但政院還要配合2~4歲托準公共化幼兒園的部分，所以政院還要有一點時間，配合教育部座談結果一併進行討論。林萬億說，目前0~2歲托育補助金額未定，但補給家長的政策方向，賴揆已經同意。

(中時 )