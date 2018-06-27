段譽、王語嫣21年後再同框！陳浩民誇李若彤：仍是神仙姊姊

2018年06月27日 22:46 中時 林淑娟

陳浩民、李若彤、曾志偉、林子聰。（艾迪昇）

陳浩民、林子聰主演的網路大電影《齊天大聖-火焰山》目前在浙江象山影視城如火如荼拍攝，26日曾志偉和李若彤加盟演出，並開放大陸媒體探班。陳浩民與李若彤21年前曾在武俠劇《天龍八部》中分別飾演段譽、王語嫣，曾為當時最火紅的CP組合，可惜2人之後就沒再合作，昨世紀同框，立刻掀起工作人員與媒體驚呼，陳浩民讚美李若彤「仍是當年的神仙姊姊」，李若彤笑著調侃老搭檔「轉眼就是4個孩子的爸」，2人再碰頭仍是好默契。

26日片場高溫難耐，但眾演員滴著汗仍開心話當年，李若彤提及21年後再次與陳浩民相遇，臉上表情似乎回到21年前的王語嫣，提到「段譽哥哥」陳浩民時，流露出羞澀表情，她笑說這麼多年過去，2人難得碰面就開聊育兒經，「我雖沒生過小孩，但對小朋友很有一套」，她接著話鋒一轉，笑讚陳浩民積極做人，「我第一次見到他還是個小夥子，再見到他生了一個，沒想到這次再見，他已經是4個孩子的爸爸」，林子聰在旁搭腔：「妳明年再來看他，看他會不會又多一個。」把眾人逗笑。

陳浩民在媒體探班結束後，在新浪微博曬出和李若彤的合影，並寫道「我和神仙姊姊李若彤從天龍八部後隔21年再聚首，戲上映時請大家多多支持」，微博才發布沒3小時，「李若彤陳浩民合體」話題迅速在網路引爆，馬上空降微博熱搜榜，陳浩民得知網友熱烈反應還讚他不老凍齡，羞赧笑說：「大家還是很是很喜歡我倆的組合，希望到時候電影上線，大家可以大力捧場。」

(中時 )