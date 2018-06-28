律師說法》枕邊人愛已故「夢中情人」 結髮妻崩潰訴離

2018年06月28日 00:01 中時電子報 黃眉青 文／天秤座法律網、編輯／

台北已婚黃姓男子16年前與同事A女發生婚外情，分手後仍念念不忘，日夜在正宮面前輕喚小三芳名，甚至不忌諱說「A女是我追尋的愛」，黃妻忍無可忍，憤而訴請離婚，一審敗訴，二審逆轉休夫成功。

法律評析

一、得聲請裁判離婚的事由

結婚必須雙方合意，但離婚除兩願離婚外，當符合裁判離婚事由時，夫妻之一方可以向法院聲請裁判離婚，由法院判斷是否准許離婚。而裁判離婚事由規定於民法第1052條，如下：

「夫妻之一方，有下列情形之一者，他方得向法院請求離婚：一、重婚。二、與配偶以外之人合意性交。三、夫妻之一方對他方為不堪同居之虐待。四、夫妻之一方對他方之直系親屬為虐待，或夫妻一方之直系親屬對他方為虐待，致不堪為共同生活。五、夫妻之一方以惡意遺棄他方在繼續狀態中。六、夫妻之一方意圖殺害他方。七、有不治之惡疾。八、有重大不治之精神病。九、生死不明已逾三年。十、因故意犯罪，經判處有期徒刑逾六個月確定。有前項以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。」

第二項規定的「重大事由，難以維持婚姻者」，依最高法院的見解是「以婚姻是否已生破綻而無回復的希望」為判斷標準，而婚姻是否已生破綻無回復的希望，應依客觀標準判斷是否在同一情況下，任何人均會喪失維持婚姻的意願。實務上認為夫妻雙方分居多年，長期不相往來也屬於難以維持婚姻的重大事由。另外，法條規定如果夫妻雙方就難以維持婚姻的重大事由均須負責時，應比較衡量雙方的有責程度，僅責任較輕的一方得向責任較重的他方請求離婚，但如果夫妻雙方的有責程度相同，根據最高法院決議，夫妻雙方均得請求離婚。

二、本則新聞評析

一審法官認為黃妻未能舉證黃男外遇，加上黃男女同事A已死亡，不會再影響夫妻感情，所以未判准離婚，黃妻不服一審判決，上訴高等法院。高等法院開庭時，黃男兒子到庭證稱，爸爸曾謂同事A女對他很好，很珍惜這個朋友，所以一直放在心上，有說過A女是他「心靈慰藉」等語，黃男女兒也作證，爸爸當著她面前辱罵媽媽是「爛貨」，高院法官因此認定黃男不顧黃妻感受，長年傾訴對同事A女的愛慕之情，破壞夫妻間婚姻的互信基礎，雙方婚姻已生破綻而無回復的希望，改判准離婚。

(中時電子報)