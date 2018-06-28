真正的恐龍其實很鳥！《侏羅紀世界2》被揪出5大錯誤

真正的恐龍其實很鳥！《侏羅紀世界2》被揪出5大錯誤。（圖/翻攝自環球影片 官方頻道 YouTube）

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中時電子報
Business Insider歸類出5大不太符合科學事實的部分。（圖/翻攝自環球影片 官方頻道 YouTube）
【侏羅紀世界：殞落國度】最終預告。（影/環球影片 官方頻道 YouTube）

《侏羅紀世界：殞落國度》是「侏羅紀」科幻系列電影的第五部，再度掀起恐龍熱潮！不過也有許多人吐槽，電影公司似乎一直沒有搞懂恐龍實際上是什麼樣的物種，國外網站就歸類出5大不太符合科學事實的部分。

據外媒《Business Insider》網站報導，《侏羅紀世界：殞落國度》裡有以下不正確的恐龍描述，但這畢竟這是電影，只要觀眾看得開心，驚心動魄的劇情仍讓它賺飽票房，目前全球票房已經突破7億美元。

一、許多恐龍都擁有羽毛，但電影裡的恐龍大多是以鱗片覆蓋，就像鱷魚和蜥蜴一樣。雖然電影中也有出現一隻帶有一些羽毛的恐龍，但這隻恐龍的外貌依然算是虛構的，離真實恐龍的樣貌還很遙遠。

二、基改恐龍「帝王迅猛龍」是不可能存在的，相似的物種能夠交配，像是老虎和獅子可以生下獅虎，馬和驢可以生下騾，但是電影中的新混血物種「帝王迅猛龍」，號稱是迅猛龍及帝王暴龍的混合體，但實際上，此兩物種差距太大，導致DNA基因根本不相容。

三、恐龍並不會吼叫，《侏羅紀世界》首集中，帝王暴龍混合許多動物的叫聲，《侏羅紀世界：殞落國度》恐龍叫聲也是如此，但其實恐龍其實是鳥類的親戚，因此其叫聲應該會比較趨近於鳥類。

四、迅猛龍應該長有翅膀，不過卻無法飛翔。電影中的迅猛龍「小藍」受到觀眾喜愛，但其實迅猛龍的前爪就不該像《侏羅紀世界2》電影中那樣下垂，《Business Insider》表示，只有「骨折」才會讓迅猛龍呈現那樣的狀態。

五、恐龍的外貌其實應該是五彩繽紛的，古生物學家發現，恐龍應該就和鳥類有些相似，並非只有像電影中呈現的偏暗色系的灰黑、土色、綠色等，有些恐龍甚至擁有鮮豔的彩色羽毛。《Business Insider》還因此吐槽，「拜託！下次請至少替恐龍多增加一點顏色吧！」

(中時電子報)

文章來源：5 science facts that 'Jurassic World: Fallen Kingdom' totally ignored

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