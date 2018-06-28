世足花絮》賽場旁最美風景 各國美女球迷一覽

2018年06月28日 03:01 中時電子報 李靖棠

隨著世界盃足球賽（World Cup）進入小組賽尾聲，雖然32強隊伍中，很殘忍地呈現「幾家歡樂、幾家愁」的局面，但對於遠道而來的球迷們來說，只要所支持與喜愛的隊伍，能持續在賽場上拼戰，他們也願意在場邊，以最誇張的造型、最熱情的服裝和最響亮的歡呼聲，不斷地為球員們加油。

每屆世足賽事中，除了各家球迷的搶眼造型外，場邊來自全世界的美女球迷，也透過各大通訊社的攝影記者，成為場中最美麗的風景之一。

一名性感的俄羅斯女球迷，意外成為各方尋找的嬌點。（圖/美聯社）

賽場旁性感的丹麥球迷。（圖/路透社）

支持西班牙的美女球迷。（圖/路透社）

支持伊朗國家隊的美女球迷。（圖/路透社）

像是在開幕戰中一炮而紅的性感俄羅斯球迷「娜塔莉雅」（Natalya Nemchinova），真實身份一度傳聞是當地知名情色女星，但本人隨後出面否認，僅表示自己是一名尺度稍大的模特，並無拍攝所謂的成人電影經驗，無論最終結論為何，都讓娜塔莉雅成功贏得眾人的注目。

支持突尼西亞的美女球迷。（圖/路透社）

支持澳洲隊的女球迷。（圖/路透社）

支持日本國家隊的美女球迷。（圖/美聯社）

支持冰島隊的美女球迷。（圖/路透社）

不過，今年世界盃與過往不同，各國明星球員的火辣「夫人團」，似乎鮮少在現場露面，話題的熱度似乎也延續不長，才讓素人女粉絲的魅力，能在賽場內火爆呈現。

(中時電子報)