不是為蘇貞昌打文大宿舍！他4點破解綠營詭計

文大宿舍爭議，網友揭綠營猛打侯友宜，「動機主要不是為蘇貞昌」 (資料照／郭吉銓攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

民進黨議員針對文化大宿舍大群館爭議，狂砲轟新北市長參選人侯友宜，據媒體最新民調顯示，侯友宜支持度不降反升，還贏過對手民進黨參選人蘇貞昌17個百分點。PTT網友認為綠議員打得「沒有道理」，並提出4點破解綠營文大宿舍案動機，「主要影響不是蘇貞昌」

一名W姓網友表示，文大宿舍爭議延燒好幾天，然而TVBS民調顯示，侯的民調不降反升，還大贏對手蘇貞昌。PTT一名W網友發文，很多人認為綠營窮追猛打文大宿舍「打得沒邏輯沒道理」，W網友4點分析，首先指出文大宿舍案，主要影響不是蘇貞昌，且繼續打下去恐對蘇造成反效果，因此蘇辦始終抱持「不冷不熱」處理態度。

那為什麼綠營還要追殺文大宿舍案呢？W網友在第二點解析一語道破「因為底下議員在拚曝光度」，W網友繼續分析，民進黨從古至今選舉就只有一招，「就是打國民黨，特別是打國民黨有錢」，而這次大群館爭議，正好是民進黨「擅長的領域」。

W網友最後指出，諸多大學宿舍格局與文大相似，如果當中涉及違反正義，現今由民進黨執政，政府大可可以統一格局，「但說實話，他們也不在乎」，今年綠營選舉困難，綠議員全力抨擊侯友宜，W網友無奈表示，「好像和柯分手後，選戰打法一朝回到2008年」

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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