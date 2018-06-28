含F-22＋F-35戰機DNA 新型F-16能同時追蹤20目標

洛克希德馬丁生產的70批次F-16新型戰機。（洛克希德馬丁）

友善列印
中時電子報

台灣是率先加入F-16V戰機開發計畫的客戶，如今這70批次「戰隼」（Fighting Falcon）戰機研發有成，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）已獲得11.2億美元（約341億台幣）的合約，將受美國政府委託，為巴林生產16架這款戰機。

未來巴林將成為中東第一個裝備70批次F-16戰機的國家，而這將為「戰隼」的生產線注入新活力。

據美國《國家利益》（The National Interest）網26日報導，和舊版F-16不同的，就是未來它們不會在德州沃斯堡（Fort Worth）生產，而將改在南卡羅來納州格林維爾（Greenville）製造。

隨著F-35隱形戰機產量大增，F-16產量下降，洛馬被迫把「戰隼」的生產線移往較小的廠房，但這卻象徵F-16即將展開新頁，帶來更強勁的銷售。

儘管從各方面來說，F-35都遠比F-16V先進，但並不是每個國家都需要，或是能排除種種障礙，來採購這款戰機。在這種狀況下，採用了許多F-22與F-35同等技術的70批次F-16，或許就成了這些美國盟友最強有力的戰機。

而身為70批次F-16戰機核心的，是諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）的APG-83「主動電子掃瞄陣列雷達」（Active electronically scanned array radar，AESA），這沿用了F-22與F-35戰機的技術，能同時追蹤超過20個目標。

此外，它能生成高解析度合成孔徑雷達地圖，對地面目標的掃瞄距離可超過160海里。

(中時電子報)

影》德國巡防艦飛彈發射失敗 艦…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。