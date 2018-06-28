含F-22＋F-35戰機DNA 新型F-16能同時追蹤20目標

2018年06月28日 00:30 中時電子報 楊幼蘭

台灣是率先加入F-16V戰機開發計畫的客戶，如今這70批次「戰隼」（Fighting Falcon）戰機研發有成，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）已獲得11.2億美元（約341億台幣）的合約，將受美國政府委託，為巴林生產16架這款戰機。

未來巴林將成為中東第一個裝備70批次F-16戰機的國家，而這將為「戰隼」的生產線注入新活力。

據美國《國家利益》（The National Interest）網26日報導，和舊版F-16不同的，就是未來它們不會在德州沃斯堡（Fort Worth）生產，而將改在南卡羅來納州格林維爾（Greenville）製造。

隨著F-35隱形戰機產量大增，F-16產量下降，洛馬被迫把「戰隼」的生產線移往較小的廠房，但這卻象徵F-16即將展開新頁，帶來更強勁的銷售。

儘管從各方面來說，F-35都遠比F-16V先進，但並不是每個國家都需要，或是能排除種種障礙，來採購這款戰機。在這種狀況下，採用了許多F-22與F-35同等技術的70批次F-16，或許就成了這些美國盟友最強有力的戰機。

而身為70批次F-16戰機核心的，是諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）的APG-83「主動電子掃瞄陣列雷達」（Active electronically scanned array radar，AESA），這沿用了F-22與F-35戰機的技術，能同時追蹤超過20個目標。

此外，它能生成高解析度合成孔徑雷達地圖，對地面目標的掃瞄距離可超過160海里。

(中時電子報)