世足》小組賽最後一戰 巴拿馬拚隊史首勝

巴拿馬對戰英格蘭踢進隊史首顆進球，球迷振奮！(美聯社)

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中時電子報

29日凌晨除了G組的重頭戲比利時、英格蘭交鋒之外，還有同時開踢的突尼西亞與巴拿馬。由於兩隊已經確定被淘汰，這場比賽完全是榮譽之爭。突尼西亞是史上首支在世足賽奪勝的非洲國家，素有「迦太基之鷹」的稱號，然而他們已經40年沒有在世足賽贏過球。

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突尼西亞對戰英格蘭時展現了驚人的韌性，不僅擋住了英格蘭一波波的猛攻，更是差點靠著1顆罰球逼和英格蘭。不過對上比利時，突尼西亞從4-1-4-1陣型改換到4-3-3，竟被踢得潰不成軍，被比利時攻進5球之多。

巴拿馬是首次踢進世足決賽圈，他們肩負的並不是必須贏球的重擔，而是舉國人民的祝福。巴拿馬第一場挑戰比利時，賽前國歌演奏時，巴拿馬球員忘情地大聲吟唱，兩位巴拿馬的轉播員在攝影棚裡熱血沸騰、振奮揮拳，最後還相擁而泣，可見這對他們有多大的意義。

結果巴拿馬被比利時3球完封，後來又遭到英格蘭以6球屠殺。所幸他們趁著英格蘭最後鬆懈的時刻踢進1球，成為隊史首顆進球。

這次G組的隊伍就是兩強兩弱，相當於保送了比利時與英格蘭晉16強。突尼西亞的主力球員來自法甲，巴拿馬的球員則來自美國大聯盟，突尼西亞FIFA排名21名，巴拿馬55名，也就是巴拿馬更弱一些。但是對於突尼西亞和巴拿馬來說，其實29日這一仗才是他們真正有意義的一仗。

(中時電子報)

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