產銷履歷保障農民少　佳冬返鄉青農仍堅持種無毒香蕉

佳冬青農周春典，2年前辭去飯店主管工作返鄉務農，不僅靠自學種出無毒香蕉，還申請產銷履歷期許自己打出一片天。（謝佳潾攝）

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佳冬青農周春典，2年前辭去飯店主管工作返鄉務農，不僅靠自學種出無毒香蕉，還申請產銷履歷期許自己打出一片天，無奈履歷是保障消費者而非農民，他取得認證後賣價並沒因此提高，但他莫忘初衷，不惜成本堅持賣給消費者最好最健康的香蕉。

周春典的父母長年從事魚販工作，所以他根本毫無務農經驗，但他為走出不一樣的路，當年為照顧家庭返鄉後，便一腳踏入香蕉產業，而因他在飯店工作時曾任餐飲部主管，很重視食安及養生，所以堅持以草生栽培種無毒香蕉，即使成本較高、一切都得從頭學。

然而，事情並非他想得如此簡單。周春典指出，他為種無毒香蕉，不僅上網找書查資料還上課，最終成功種出經農委會農業藥物毒物試驗所認證的無毒香蕉，且還申請到產銷履歷，但真的「不入行不知苦」，產銷履歷保障消費者、卻忽略基層農民的權利。

他說，農民並不會因農作有產銷履歷或無毒認證，而在賣給中盤商或拍賣市場時拿到好價錢，他們依舊是看你種得漂不漂亮來分等級收購，只有有機認證才能保障價格，但他也曾申請有機認證，無奈因附近農田有灑藥等影響而未通過，這對堅持無毒的農友真的有點不公平。

他強調，以目前的政策來看，唯有創造品牌自我行銷，才能「安身立命」，而他會繼續堅持，給消費者最好的。

(中時 )

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