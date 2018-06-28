世足 》俄羅斯世足賽快要淪為「豬哥世足賽」

世足美女球迷多，各種性騷擾也多。（路透）

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中時

俄羅斯世足賽快要變成「性騷世足賽」，不管俄國首都莫斯科或是距離莫斯科1755公里的葉卡捷琳堡，在酒精催化與文化差異的作用下，女球迷被性騷擾層出不窮，有人從世足開踢以來被性騷擾5次，造成比賽城市成了「高風險」的地區。

擁有2個比賽球場的莫斯科有某些地區已經成為「放蕩」中心，酒徒到處流竄，球迷較關注的比賽開踢時，來自世界各地粗暴球迷高聲唱歌，也有人站在長椅上手舞足蹈，或是爬上燈柱嘶喊。

本屆世足賽高風險地方，尤其對女性而言，世足賽的性騷擾正在引人側目、也造成名聲影響。日前1名巴西女記者在葉卡捷琳堡球場外直播，1名男子試圖親吻她，讓她破口大罵，而且她已經碰過2次同樣的事件，她在推特po文：「傷心！可恥！」

事實上，在這種高風險的地區，每到夜晚即可發現，性騷擾不限於任何國家的球迷，只要在街頭站上10分鐘至少遇到3次一邊喝著啤酒、一邊放浪形骸的球迷。

有間酒吧在南韓與墨西哥比賽時，出現印度球迷接近搭訕2名女學生，遭到女學生打槍表示，只要不做壞事就可聊聊天。這2位女學生待了1小時已被搭訕數次，還有球迷為了表示友好而親吻其中1位女學生的手，她馬上制止，表示讓她不舒服！

有位女球迷在莫斯科地鐵站被墨西哥中年男子搭肩，而且無視女球迷怒目相向，沒有任何道歉，最慘的是世足賽開踢2周來，她在莫斯科街道上已經遇過5次身體的性騷擾。

莫斯科最著名的「紅場」也是不得安寧，曾有2位年輕的俄羅斯女性被一群拿著突尼西亞國旗的球迷包圍，正當她們想要脫離人群，這群球迷卻跟隨她們。這2位女生表示，很高興聽到包圍人群高喊加油口號，但是這也有隨時被人碰觸的危險。

(中時 )

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