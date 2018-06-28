先鋒旅行挺進古巴 四天三夜遊19900元起　

2018年06月28日 07:02 工商 張佩芬

Mojito調酒。圖：業者提供

古巴的骨董車。圖：業者提供

海明威的家。圖：業者提供

擔任多家航空公司票務代理的先鋒旅行社總經理王敏夫指出，2015年2月美國歐巴馬總統於破冰之旅親訪古巴，古巴重新受到世人關注，對於多數台灣旅客來說，古巴是挺陌生的地方，但對經常出差至美國、甚至歐洲的商旅人士來說，遊古巴是輕而易舉的事，四天三夜新台幣19,900元起，外加機票約6至8千元，兩人成行就有華籍導遊的服務。

王敏夫介紹，例如搭乘美國的廉價航空捷藍航空公司（Jet Blue）為例，從紐約、奧蘭多、羅德岱堡都有飛往古巴首都哈瓦那的航班，其中以紐約甘迺迪機場至哈瓦那荷西馬諦(Jose Marti)國際機場，或是從奧蘭多、至哈瓦那、羅德岱堡，最便宜的票價都僅需6,000元起，或者由邁阿密到哈瓦那來回，只要7,200元起。

由亞特蘭大(Atlanta)搭乘非廉價航空的美國達美航空(Delta)至哈瓦那，僅需8,000元，美國聯合航空(UA)由休士頓出發，也只要16,000元起，航程皆為1-2小時內。

到了古巴的考察參訪或旅遊安排，包括世界聞名的古巴特產雪茄、多達六處的聯合國教科文組織所頒之世界文化遺產、著名的關達那摩灣、名列世界十大美灘長達21公里的白沙、追隨海明威的足跡體驗在地生活，先鋒旅行社獨家推出，古巴四天三夜，食宿、參訪、觀光全包式的套裝行程，只要價19,900起，及八天七夜食宿等全包式的服務只要價48,900起，以上都需兩人報名才能成行。

住宿皆安排於精選之四星級酒店含早餐、包含全部的餐食(除最後一天離開古巴當日外)、行程中所列之觀光遊覽及全古巴當地旅遊行程中可以認識同團來自於歐、美、加及亞洲等各地的華人朋友，若巧逢當梯次沒有其他華人參加，亦能獨享由一名華語導遊單獨服務。機票可由旅行同業自行開立或委由先鋒代開。詳情可洽詢先鋒旅行社：02-2396-6891。

(工商 )