世足》巴西狂舞森巴2：0贏球 E組第1晉級

2018年06月28日 03:53 中時電子報 黃及人

保利紐漂亮把球挑過對方門將頭頂進球。(路透社)

1勝1和的「森巴軍團」巴西，28日凌晨2點遭遇塞爾維亞，儘管後防大將馬塞洛提前傷退，巴西仍靠保利紐、提亞哥席爾瓦各進1球，終場2比0輕取塞爾維亞，順利以2勝1和戰績、E組第1身分晉級，16強將跟墨西哥交手。

雙方都排出4-2-3-1陣形面對最後1場小組賽，只是巴西開賽就出狀況，左後衛馬塞洛第10分鐘不慎受傷，趕緊換上菲利佩路易斯應急，等同馬塞洛、達尼洛(受傷改由法格納取代先發右後衛位置)兩名巴西後防大將都告缺陣。

來到第36分鐘，靠著庫提紐精準長傳，保利紐1個人攻進禁區，更把塞爾維亞門將史托伊柯維奇騙出，直接把球挑高越過對方頭頂，幫助巴西先馳得點，他也成為本屆世足賽除了內馬、庫提紐，第3位攻破球門的巴西球員。

上半場取得1比0領先的巴西，明顯開始把攻勢轉緩，反而是看塞爾維亞持續發動進攻，幸好巴西後防表現優異，尤其是門將阿利森，一次又一次化解塞爾維亞門前兇猛攻勢，包含米卓維奇兩次門前頭槌，都被阿利森撲救下來。

巴西抓住對方屢攻不進機會，利用1次角球機會，內馬漂亮把球開到門前，交給前役隊長提亞哥席爾瓦直接跳起頭槌破網，巴西擴大領先到2比0，幾乎宣告塞爾維亞即將淘汰命運，接下來雙方都無建樹，巴西確保E組第1晉級。

儘管E組另1場比賽，瑞士2比1擊敗哥斯大黎加，跟巴西同拿2勝1和、7分積分，卻因巴西淨勝球數正4，瑞士則是正2，所以巴西仍拿E組第1，瑞士E組第2晉級16強，塞爾維亞(1勝2敗)與哥斯大黎加(3敗)都遭淘汰。

巴西接下來的16強賽，將於7月2日晚上10點，以E組第1身分出戰F組第2的墨西哥，瑞士則在7月3日晚上10點碰上F組第1瑞典，進行「雙瑞大戰」。

(中時電子報)