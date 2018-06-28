台北、新北「高溫警示」！體感上看41度 各地午後防雷陣雨

今（28日）依舊是高溫炎熱天氣，氣象局已針對台北、新北發布「高溫警示」。（林宜靜 攝）

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中時電子報
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日頭赤炎炎！今（28日）依舊是高溫炎熱天氣，氣象局已針對台北、新北發布「高溫警示」，新北體感溫度上看41度，另天南方雲系北移，各地午後有局部短暫雷陣雨，預估此波陣雨將持續到周末，外出最好攜帶雨具。

這幾天高溫炎熱，氣象局已針對台北、新北發布「高溫警示」。（圖取自氣象局網頁）

今、明兩天南方雲系北移，台灣南部、東南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫方面，今天地白天高溫會落在32度以上，台北盆地地區則容易出現36度左右的高溫。據氣象局發布資訊表示，今天盆地地形的局部地區為高溫橙色或黃色燈號，有連續出現36度高溫或以上的機率。紫外線指數為過量到危險級，外出最好做好防曬工作並適時補充水分。

此外，今日台灣北部海面、台灣東北部海面、台灣東南部海面及台灣海峽南部平均風力可達6級，雷雨區最大陣風8至9級，船隻請注意。今晚起台灣海峽北部平均風力將增強至6級，雷雨區最大陣風9級，船隻請注意。

至於民眾關心的空氣品質，據環保署空氣品質預報顯示，今日北部、高屏、宜蘭及馬祖地區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、花東及金門、澎湖地區為「良好」等級。

(中時電子報)

今（29日）白天高溫會落在32度以上，台北盆地地區則容易出現36度左右的高溫。（圖取自氣象局網頁）

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