6／28三大報頭條要聞

2018年06月28日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●《空汙法》三讀修正，對老舊汽機車祭出鐵腕，排氣檢定要加嚴檢查，引爆汽機車族強烈不滿！汽機車族質疑政府，要人民自掏腰包換車，以成全工廠與發電廠排放廢氣。怒火灌爆蔡英文總統、立法院長蘇嘉全及行政院長賴清德臉書，痛批「自己坐好車，叫人民換車！」，新掀起的政治海嘯恐衝擊民進黨選情。

●俄羅斯世足賽27日再爆冷門，衛冕者德國要贏韓國才能晉級16強，未料終場韓國越位進球被「影像助理裁判」（VAR）改判為有效，讓德國以0比2落敗，1勝2負在F組墊底，也是世足衛冕者連3屆在小組賽慘遭淘汰。

●年底即將進行9合1選舉，政院「少子化對策」大轉彎，原先規畫0～2歲定額6000元的「托育補助」要給保母，但在綠委一再要求下，賴揆昨拍板，「從善如流」，直接補助給家長。政務委員林萬億昨證實方向確定調整，包括原先最高6000元上限的金額，都有可能變動，周五將進一步評估。

●立院昨三讀《財團法人法》，將財團法人法規明確化，並嚴格控管政府捐助財團法人。不過藍委質疑其中數條款，根本是為讓政府將手伸進民間財團法人而訂，國民黨團首席副書記長曾銘宗說，這是用轉型正義方式去鬥爭民間財團法人，要清算民間財團法人。相關條文在民進黨人數優勢下表決通過。

◎旺報

●針對華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）「中國軍力計畫」主任葛來儀26日在推特聲稱台灣將參與美軍在南太平洋索羅門群島的演習，大陸國台辦27日隨即聲明「堅決反對」。學者指出，台美在索羅門進行軍演實際上在打大陸「一中原則」底線的擦邊球，但美國真實主要目的在於遏制大陸在南太平洋的影響力，陸方仍要視實際軍演及美台政府宣傳內容才會採取相應反制措施。

●大陸國台辦2月底公布《31條惠及台胞措施》後，各地各部門積極推動，大陸國台辦發言人馬曉光27日記者會上表示，繼上海市55條，福建省66條，廈門市60條之後，寧波市19日隨之發布實施《關於進一步深化甬台經濟社會文化交流合作的若干措施》。

●27日早晨，許多大陸民眾一覺醒來發現朋友圈瘋了，熱搜爆了！講的全是「梅西進球了」、「阿根廷贏了」。大陸球迷的「梅西熱」，在這場阿根廷對上奈及利亞的世界盃晉級戰中發揮到極致，不僅夜未眠守護梅西，當阿根廷贏了又哭又笑，而梅西打出球王級水準，無疑是大陸球迷心中的神。

●大陸東南衛視駐台採訪資歷近10年的記者葉青林，6月申請來台駐點遭拒，葉青林本人27日受訪表示，他所做的節目，目的是消除大陸網友對台灣的誤解，以增進了解、降低敵意，但現在感受到的卻是陸委會在拉高敵意，又栽贓給記者，他認為陸委會面對兩岸僵局，已無計可施。

◎工商時報

●大陸面板廠京東方10.5代新廠投片量持續拉高，對外放話降價搶市、要把台韓面板廠擠出65吋區塊，新一波的面板價格戰火升溫，下半年各10.5代廠產能又持續放量，將對友達、群創、三星、LGD等競爭對手產生大衝擊。

●儘管昨（27）日大陸政府公布的經濟數據表現不差，但在全球貿易戰風險升高、人民幣貶值與後市不明等負面因素干擾下，市場瀰漫悲觀氣氛。在權重股棄守下，上證綜指昨續跌，創下逾25個月新低。香港恒生指數更狂瀉逾500點，恒生國企指數已邁入技術性熊市。

●本報主辦的第七屆「臺灣服務業大評鑑」進入最後高潮！下週二（7月3日）將在台北寒舍艾美酒店，揭曉得獎名單。近期已陸續有企業透過各種管道打探今年的得獎名單有何不同？各產業前3名是誰？今年的特別獎又是什麼？然而，就跟剛落幕的金曲獎一樣，不到最後關頭，天機一律不可洩漏，也因此，格外引起企業的關注與期待。

●《華爾街日報》報導，美國國務院一名官員透露，川普政府威脅各國必須在11月4日前全面停止從伊朗進口原油，否則將面臨美國嚴厲制裁。面對川普政府的強硬態度，日本與韓國等主要亞洲買家已與美國展開協商，希望可以爭取豁免。

(中時電子報)