「三星公益路跑」秋季登場！用Run助偏鄉兒尋夢想

三星公益路跑正式開放報名，邀請全民Run For Children。（左起：家扶基金會執行長 何素秋、郭婞淳、星美好小將 蔡宇魁、台灣三星電子行銷部處長 劉姿瓘、文姿云）。（三星提供）

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中時電子報
／整理報導

跑步，不僅僅是「跑出去」，而是把自己找回來！近些年來，全民瘋路跑風潮持續發燒，然今年秋天，你可以用腳為偏鄉兒進行一場「愛心路跑」！「三星公益路跑」將於10月14日好評登場，即日起正式開放報名！台灣三星將邀請知名運動英雄們組成星美好聯盟與全民齊聚台北市府廣場一起Run For Children！

三星公益路跑預計將全數報名費捐贈家扶「星美好獎助學金」，運動健將文姿云、郭婞淳現身力挺公益。（三星提供）

值得一提的是，2018年「三星公益路跑」為展現「挑戰你所不能」的精神，除廣受歡迎的3公里（休閒組）路程，另貼心規劃9公里（競賽組）全新賽程邀請大家共襄盛舉。延續歷年公益傳統，報名費全數將捐贈予財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會作為「星美好獎助學金」，幫助有才能的孩子一展長才。

路跑當日，台灣三星將邀請眾多體育英雄助陣擔任活動領跑人，包括：大力女子郭婞淳、翻滾吧男人李智凱、黃金右臂鄭兆村、跨欄一哥陳傑，與民眾同歡。

奧運女子舉重金牌選手郭婞淳於會中表示，感謝各界對於台灣體育的重視，獲得這些資源除了可以減少在訓練時的後顧之憂，靠科技與醫療的輔助也讓我可以更專注在訓練上，為台爭取榮耀。

空手道女將文姿云現場與星美好獎助學金受益學童蔡宇魁交流腳上功夫。（三星提供）

空手道女將文姿云也與跆拳道小將蔡宇魁出席記者會，她很高興看到台灣體壇人才輩出，也透盼過運動員精神的傳承，鼓勵宇魁不因生活困境而輕言放棄目標。

立農國小蔡宇魁因堅持跆拳道的夢想而成為星美好獎助學金受益代表，靈活敏捷的他受到教練肯定，學習跆拳道短短三年時間，即獲得105年全國國小盃跆拳道對打錦標賽第一名的好成績，然而道服、護具、檢定以及比賽報名等種種費用，對於家境困難的一家人是個不小的負擔，常需要縮衣節食才得以供宇魁繼續學習。

有了獎助學金的幫助後，著實減輕了家人的重量，讓宇魁能更無後顧之憂地參賽。談到未來夢想，宇魁靦腆地回答，希望可以像郭婞淳姐姐和文姿云姐姐一樣厲害，帶媽媽、哥哥、妹妹出去看看外面的世界，更希望長大後有能力也可以貢獻自己的力量，幫助更多和他一樣的小朋友。

運動是夢想也是現實，更是最重要的生活方式！我們可以用雙腳、用一顆球翻轉未來！今年秋天，讓我們為孩子們而跑！

三星公益路跑開放報名，領跑大使郭婞淳熱力帶領全場為活動暖身。（左起：家扶基金會執行長 何素秋、星美好小將 蔡宇魁、郭婞淳、台灣三星電子行銷部處長 劉姿瓘、文姿云）。（三星提供）

第14屆三星公益路跑Run for Children「台灣最美的公益路跑」

活動日期：2018年10月14日（星期日）

集合地點：台北市政府市民廣場

活動時間：3K休閒組早上7:00報到，7:30開跑；9K競賽組早上5:40報到，6:00開跑

報名期間：即日起至9月7日止

(中時電子報)

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