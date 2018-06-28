萬和宮增設獎助學金 助清寒大學生

萬和宮從66學年度設置信眾子女獎學金以來倍受肯定，現從今年起增設清寒學子獎助學金。（黃國峰翻攝）

友善列印
中時
萬和宮董事長蕭清杰（左）指出，受到少子化影響，近幾年申請信眾子女獎學金人數略減等因素，現增設清寒學子獎助學金。（黃國峰翻攝）

中市萬和宮獎學金又有新福利了，經過廟方董監事聯席會議決議，今年除了原有的信眾子女獎學金外，針對設籍並居住南屯區，就讀大學、碩士班家境清寒或家庭遭遇重大變故，生活困難的學生，伸出援手，發給每人1萬及1萬5千元獎助學金，將於今年10月1日至15日受理申請。

萬和宮董事長蕭清杰說，萬和宮從66學年度設置信眾子女獎學金，截至去年的105學年度，無論是發放金額或獲獎人數，均相當可觀，已經嘉惠數以萬計青年學子，深獲各界推崇與肯定，更成為萬和宮推展教育、文化的重要成果指標。

蕭清杰接著指出，考量受到少子化影響，近幾年申請人數略減等因素，且為維持獎學金發放七、八百萬元的額度，萬和宮特別增設這項獎助學金，與每年9月16日至30日受理申請的信眾子女獎學金交相輝映。

特別的是，這項獎助獎學金不用像信眾子女獎學金一樣，學業成績須至少平均84分以上，獎助學金則僅為學業成績平均70分以上（含）即可，但須為設籍並居住南屯區，就讀教育部認可之各公私立大專院校大學部及碩士班在學優秀清寒學生，將發給大學部每名1萬元、碩士班1萬5千元，希望能發揮雪中送炭的作用。詳細申請資格請洽萬和宮網站。

(中時 )

「三星公益路跑」秋季登場！用Ru… 響應世界海洋日！淨灘、清海、放…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。