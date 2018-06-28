萬和宮增設獎助學金 助清寒大學生

2018年06月28日 08:19 中時 黃國峰

萬和宮董事長蕭清杰（左）指出，受到少子化影響，近幾年申請信眾子女獎學金人數略減等因素，現增設清寒學子獎助學金。（黃國峰翻攝）

中市萬和宮獎學金又有新福利了，經過廟方董監事聯席會議決議，今年除了原有的信眾子女獎學金外，針對設籍並居住南屯區，就讀大學、碩士班家境清寒或家庭遭遇重大變故，生活困難的學生，伸出援手，發給每人1萬及1萬5千元獎助學金，將於今年10月1日至15日受理申請。

萬和宮董事長蕭清杰說，萬和宮從66學年度設置信眾子女獎學金，截至去年的105學年度，無論是發放金額或獲獎人數，均相當可觀，已經嘉惠數以萬計青年學子，深獲各界推崇與肯定，更成為萬和宮推展教育、文化的重要成果指標。

蕭清杰接著指出，考量受到少子化影響，近幾年申請人數略減等因素，且為維持獎學金發放七、八百萬元的額度，萬和宮特別增設這項獎助學金，與每年9月16日至30日受理申請的信眾子女獎學金交相輝映。

特別的是，這項獎助獎學金不用像信眾子女獎學金一樣，學業成績須至少平均84分以上，獎助學金則僅為學業成績平均70分以上（含）即可，但須為設籍並居住南屯區，就讀教育部認可之各公私立大專院校大學部及碩士班在學優秀清寒學生，將發給大學部每名1萬元、碩士班1萬5千元，希望能發揮雪中送炭的作用。詳細申請資格請洽萬和宮網站。

(中時 )