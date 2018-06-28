流失大量青年選票 民進黨以「菁英」來補？

2018年06月28日 08:06 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

青年勢力崛起，造成2014年和2016年的選舉國民黨大敗，民進黨大勝。然而，民進黨執政兩年多來，和公民力量越走越遠，畢竟執政的想法以及要做的工作，都與在野時不同。港媒指出，這讓民進黨流失不少青年選票，而這些選票許多都改向支持白色力量。

據港媒《中評社》報導，民進黨中常會日前邀請燃點公民平台理事長蔡致中以「公民站出來！台灣公民運動的創新力量」為題，進行專案報告。燃點公民平台的背景多為社會菁英和企業領導人。《中評社》認為民進黨執政兩年多來，大量流失青年選票，而這些青年多是主張公民運動。民進黨此時拉攏社會菁英，應是希望公民力量能從年輕人主導，轉由社會菁英階層來主導，以此來穩住流失的公民團體選票。

過去民進黨在野時，和公民團體、公民運動合作默契佳，再加上太陽花運動，幾乎將民進黨聲勢推到最高點。但等到民進黨執政之後，民進黨與這群公民力量越走越遠，畢竟執政和在野不同，不能只顧慮到這群公民團體的意見，許多政策須顧慮到更多人的意見。因此，民進黨期望若公民運動能由社會菁英，也就是所謂的「年輕歐吉桑」來主導，可以更精確找出台灣社會問題所在。其實，就是這些「年輕歐吉桑」較能配合民進黨的執政需求而已。

(中時電子報)