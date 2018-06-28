響應世界海洋日！淨灘、清海、放流愛地球

抓斗車夾垃圾。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

愛生態、護海洋！我們只有一個地球！自從聯合國自2009年起將每年6月8日訂為世界海洋日後，新北市政府農業局每年均會舉辦相關活動以喚醒民眾對海洋資源與環境的重視，而今年更擴大為「新北海洋月」，並在這個月內邀集五區漁會共同參與。而27日所舉辦的「富基漁港海漂垃圾清除及淨港活動」為本系列活動的最後一個場次，農業局聯合了環保局一同成立的藍海艦隊共計15艘來清除海漂垃圾，以實際行動守護我們的海洋。

新北海洋月活動淨灘、清海、放流樣樣來

臺灣四面環海，擁有豐富海洋資源，生活與海洋息息相關，然而近年來海洋面臨著嚴重塑膠汙染與生物資源過度捕撈的問題，為了我們賴以維生的海洋，政府長期以來都一直努力教育著我們的民眾與漁民要做好海洋資源的保育與維護。

漁業處響應今年世界海洋日主題「預防塑料汙染，營造健康海洋」而於6月份規劃了一系列的「新北海洋月」宣導活動，分別與5區漁會及民眾攜手為本市海洋環境奉獻心力。從6月初開始，首場活動為6月2日於野柳舉辦之淨灘活動，與現場近60名熱情民眾一同清除野柳漁港共計1公噸垃圾；3、4日則接連於瑞芳與貢寮兩處保育區邀請當地漁會、志工與國中小學生共同舉辦魚苗放流，兩日活動總計400人參與，一共放流黃鰭鯛與黑鯛亞成魚1萬尾、花枝苗5千尾以及10萬粒九孔苗，齊心復育本市海洋資源；另外6月20日則於淡水漁人碼頭清除港區大型廢棄漁網具，一共清除廢棄漁網具達60公噸。

最後壓軸為27日金山區漁會號召藍海艦隊漁船主出海清除海漂垃圾並針對富基漁港進行淨港，現場總計有15艘漁船以及100名民眾參與，並頒發感謝狀予協助維護海洋環境之漁船主，以期共同努力營造無塑海洋環境。

農業局長李玟表示，本次新北海洋月活動感謝當地漁會及民眾共襄盛舉，讓更多人體會海洋減塑的重要性，市府會持續推動海洋保育的行動，除定期巡護、清除海域覆網與放流種苗，亦將持續招募海洋防衛隊新成員加入，聚集有志民眾自主通報、清除沿岸廢棄物及海底覆網。另外，也與海洋大學密切合作，邀請民眾擔任公民科學家，協助回報海漂垃圾數量、種類及地點等數據交予海洋大學分析，期望未來可作為政府或學術單位克服海洋垃圾威脅的重要參考依據。

(中時電子報)

大小朋友一起來淨港。（新北市漁業處提供）
大小朋友一起來淨港。（新北市漁業處提供）
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