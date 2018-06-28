獨家》用刀叉吃冰淇淋 土耳其最大甜點店MADO入台

2018年06月28日 08:18 工商 姚舜

土耳其MADO冰淇淋的口感札實且富膠質，吸附在「炒冰」的鐵鏟上也不會掉下來。（攝影／姚舜）

MADO冰淇淋的甜筒有不同造型與口感。（攝影／姚舜）

除了土耳其冰淇淋，MADO亦販售各種好吃的土耳其甜點與蛋糕。（攝影／姚舜）

身兼台灣土耳其經貿協會理事長的東元集團會長黃茂雄表示，自己吃了MADO冰淇淋後覺得好吃，所以決定引進台灣。（攝影／姚舜）

「用刀叉吃冰淇淋」！這是土耳其人氣最夯、店數最多的甜點連鎖品牌「MADO」傳遞的獨特體驗，如今這家土耳其百年老字號也要來台開店啦！

看好異國甜點與冰品在台灣外食餐飲市場商機，旗下有摩斯漢堡、樂雅樂、高玉、餡老滿，以及日本食堂的東元集團，決定與MADO成立合資公司正式引進MADO入台並開店發展連鎖，東元集團會長黃茂雄並將於今（28)日與MADO集團會長Mehmet Kanbur簽約且宣布止一消息。

歷史超過168年的MADO集團，是1850年由Yasar Kanbur創立，1991年開始發展成為甜品連鎖店，目前在土耳其連鎖門市據點超過300家，集團旗下咖啡館與餐廳更遍布全球22個國家。

MADO的甜點品項眾多，其中最有名且受到冰淇淋吃貨狂愛的則是MADO冰淇淋。為了生產出口感與風味獨特的土耳其冰淇淋，MADO集團在高山上闢牧場養羊，牧場裡長著很多百里香、風信子番花紅，再以吃了這些花草Herb長大的羊產的羊乳來製作冰淇淋，所以MADO冰淇淋中有股獨特香氣。

與美國或日本用牛乳製的冰淇淋相較，土耳其冰淇淋相對健康，而為了創造口感，MADO冰淇淋在生產製作時會加入含膠質的蘭莖粉，同時會在桶中不時以手工攪拌，所以冰淇淋吃在嘴裡的口感扎實並帶著微微的彈性Q度，而「用刀叉吃冰淇淋」更是MADOA創造的獨有吃食體驗。從原料、製作過程到吃食方法，MADO冰淇淋都「與眾不同」，助長了該品牌成功打進國際市場。

「第一次吃到就驚艷」，身兼台灣土耳其經貿協會理事長的東元集團會長黃茂雄表示，就是因為他自己覺得好吃，東元集團才會決定與MADO合作在台開店。

為推動精緻餐飲文化，昨天在台北南港與信義區世貿展館同步展出的「2018台北國際食品展」，東元集團共租下75個攤位於兩個展館展出，來自土耳其的MADO冰淇淋也首次在台曝光，展攤並吸引人潮排隊搶先體驗。現場土耳其冰淇淋師傅除了「炒冰」，並不時以表演「特技」逗鬥弄客人，現場充滿著歡樂氛圍。

台灣首家MADO門市將開在南港，這裡是東元集團的大本營，在裝潢完工後，預計2個月後開始營業。而MADO也將成為東元集團旗下第13個餐飲品牌。

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