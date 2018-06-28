姚文智提早進加護病房 唐湘龍： 「換姚」會發生嗎？

民進黨提名台北市長參選人姚文智（前右）23日在民進黨中央黨部外舉辦首場造勢晚會，總統府秘書長陳菊（前左）受邀出席擔綱壓軸演說嘉賓，並與姚文智攜手一同高呼加油、凍蒜等口號。(中央社)

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中時電子報

民進黨台北市長參選人姚文智首場造勢晚會623登場，雖然出動「動員令」，但現場參加人數卻不如預期，主持人宣布破1.5萬人，但網友用空拍圖打臉，最多不過5千人。資深媒體人唐湘龍在論壇指，姚文智弱，他不要説怎麼贏，他連要怎麼輸都無法自主。選舉才剛起步姚文智已經出局。「換姚」不一定，但「棄姚」，一定。

唐湘龍在《Yahoo論壇》論壇中表示，2015年國民黨「換柱」，那種被自己人放生、棄養的痛苦。姚文智若不懂就快補上，因為623造勢晚會加上之前的「柯黑大遊行」，讓姚文智提早進「加護病房」。

623造勢晚會辦在北平東路的民進黨中央黨部門口。旁邊就是最近的「新聞熱點」華山大草原，但卻辦的稀稀落落，灌水都灌不滿。唐湘龍說，民進黨的造勢晚會何時這麼慘過？如果黨部、市議員全力動員的結果就是這樣，那麼不只姚文智，連民進黨市議員選情都很悲情。

唐湘龍說，《自由時報》記者出身的姚文智夠綠，但他弱不是秘密，要在台北市最深綠的大同、士林選上立委不難。但是，要選上台北市長比登天還難。以這兩場「捧場」造勢來看，姚文智不要説怎麼贏，連要怎麼輸都無法自主。

唐湘龍問，現在的操作手法，是不是完全符合「徵召姚文智，就是禮讓柯文哲」的政壇流言？這和民進黨宣稱要在台北執政，是不是越來越遠？民進黨現在的競選策略，幾乎是固守深綠，放棄淺綠，把淺綠拱手讓給柯文哲。他表示，選舉才剛起步，但是，姚文智已經出局。「換姚」？不一定，「棄姚」，一定。

(中時電子報)

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