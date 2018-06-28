華山分屍狠男找的委任律師 曾為北捷殺人魔鄭捷辯護

華山分屍案嫌犯陳伯謙（戴安全帽者），台北地方法院今早決定是否禁見。（中時資料照 陳志賢攝）

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中時電子報

台北地方法院27日晚間，針對華山分屍案兇嫌陳伯謙召開是否禁見庭，但開不到10分鐘就結束，因為陳伯謙找到新的委任律師，為讓律師閱卷，以致禁見庭改在今天（28日）上午，至於陳嫌的新委任律師是誰，他就是曾為「小燈泡案」兇嫌王景玉與北捷隨機殺人兇手鄭捷的律師黃致豪。

華山分屍案兇嫌陳伯謙的委任律師黃致豪，就是「小燈泡」命案兇嫌王景玉、「北捷隨機殺人案」殺人魔鄭捷與北投「女童割喉案」兇手龔重安的律師。(中時資料照)

陳伯謙遭收押時並未禁見，檢方基於消失的乳房還未找到，且從查扣到跡證來看，陳嫌並未說實話，恐有共犯，在不禁見的情況下，要串供根本輕而易舉，因此向高等法院提起抗告，高院27日裁定發回北院重裁。

27日晚間近11點召開禁見庭，但陳嫌向法官表示，已經找到委任律師，又按規定「華山案」為需強制辯護案，必須給予律師充分時間閱卷，因而短短10多分鐘就結束，法官決定改在28日上午開庭。

據《ETtoday》報導，陳伯謙的委任律師黃致豪，就是近年震驚國內殺人案「小燈泡」命案兇嫌王景玉、「北捷隨機殺人案」殺人魔鄭捷與北投「女童割喉案」兇手龔重安的律師，曾參與司改國是會議，並且在會議中提案，限制媒體採訪權。

惟黃致豪辯護的這3件殺人案，鄭捷已遭槍決，龔重安被判無期徒刑定讞，另王景玉一審無期徒刑，二審7月3日上午宣判，如今又多了一個陳嫌犯下的華山分屍案，不禁讓人想知道，他接連為殺人凶嫌辯護的動機為何？

(中時電子報)

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