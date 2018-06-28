吳音寧臉書稱已掌握北農進貨量 網諷：會看報表了？

2018年06月28日 08:55 中時電子報 戴安瑋

北農總經理吳音寧26日在臉書po文。翻攝吳音寧臉書

遭批「媽寶」的北農總經理吳音寧26日在臉書po文表示，她當天早上進公司，在拿到第一、第二果菜批發市交易報表前，就已知悉水果進貨量大，現場工作人員也跟她說，水果交易件數達十萬件，比蔬菜8萬多件還多，「台灣堪稱水果天堂」，請大家多到北農的零批場採購。網友紛留言鼓勵，「人在做天在看，加油」，但也有網友諷刺說，「學會看報表囉，好感動喔」。

北農總經理吳音寧上任後，即因批發市場連休三天、用花帑還殘菜送家鄉團體、拿北農業務推廣費買洋酒送禮幫綠營綁椿等爭議，各界嘩然，檢調也介入調查，逼得總統蔡英文出面表態力挺，遭批為「媽寶」。

吳音寧這個月26日在臉書上po文表示，北農的日常，通常，早上公司會在她的辦公桌放一張「水果進貨交易概況晨報表」，一張「蔬菜進貨交易概況晨報表」，對第一、第二市場的交易量價，進行市況分析。今早，在她拿到晨報表之前，就已知悉水果進貨量大，「水果到貨件數預估比蔬菜多。」現場工作夥伴跟她說。然後經統計，確實今日水果交易件數達十萬件，比蔬菜八萬多件還多。

她說，風調雨順，水果盛產，芒果進貨量排第一名，鳳梨也持續產出，木瓜、香蕉、火龍果、豐水梨、番石榴、小西瓜……從寶島各地匯聚而來。台灣堪稱水果天堂，種類繁多，品質聞名。請大家多多來北農的零批場採購食用。

網友紛留言，「人在做天在看。加油，那些利益政客滾一邊。會有報應的~」、「做得好～繼續堅持為台北市農產供銷改革～加油～加油」、「多吃水果，加油」，還有網友提醒她，「第二零批場民族東路的水果商可能也要注意管理一下哦！他們有少數有時會抬價得有點誇張態度也不好」

另有網友不領情，紛留言，「「學會看報表囉，好感動喔」」、「妳真的看得懂?」、「想說明啥呢」、「看到都快吐了，做作的女人，吳音寧快下台?」、「250就是250！有關係就沒關係啦！250！」。

(中時電子報)