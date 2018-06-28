世足》德國67次射門只進2球 球迷嘆：少了他差這麼多！

圖為2010年6月27日，克洛澤在南非世界盃德國隊對英格蘭隊的比賽中慶祝進球。（新華社資料照）

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中時電子報
進球後「後空翻」是克洛澤的招牌慶祝動作。圖為2014年6月21日，克洛澤在巴西世界盃對迦納的比賽中進球後空翻慶祝。（新華社資料照）

「日耳曼軍團」德國昨0比2爆冷敗給「亞洲紅魔」韓國，無法晉級本屆世足賽16強，創下德國首度在小組賽出局（世界盃採取分組賽制以來）紀錄，更可恥的是還在分組墊底。德國3場比賽踢下來，67次射門只進2球，進攻慘不忍睹，也讓球迷忍不住感嘆：少了世界盃進球王、「K神」克洛澤怎麼差那麼多！

衛冕軍德國輸韓國，輸到土土土，小組賽戰績1勝2敗，67次射門只進2球，是隊史上最少；小組賽丟4球，也是1986年以來最多的一次。上屆德國奪下冠軍時，全部7場比賽才丟4球，還完封了美國、葡萄牙、阿根廷以及法國等強隊。

「德國坦克」3場比賽射門67次，是本屆賽事截至目前（28日）為止，射門次數最多的隊伍，可是卻只有2顆進球，也讓球迷忍不住懷念起「K神」克洛澤（Miroslav Klose）。

克洛澤代表德國參加過2002、2006、2010及2014年共4屆世界盃足球賽，總共踢進16球，為世界盃歷史上進球最多的球員。這16顆進球中，有7顆是頭球、9顆為腳下射進，也讓他奪得「頭球王子」的外號。

克洛澤在2014年率領德國摘下巴西世足冠軍後，宣布退出國家隊，本屆以德國教練團成員參與賽事，卻只能眼睜睜看著德國隊在小組賽難堪出局。

(中時電子報)

世界盃進球王克洛澤。（圖片來源：維基百科）

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