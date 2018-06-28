綠營立委為拉下侯友宜 連自家同志也打！

民進黨立委段宜康為了拉下侯友宜，將砲火轉向前總統陳水扁，直指陳水扁不該違法。網友諷刺「為了打侯，連扁一起打。厲害了，我的黨」！。（圖／葉德正攝）

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中時電子報
/整理報導

民進黨為了打下國民黨新北市長侯友宜，可以說是到了「無所不用其極」的地步。民進黨打文大宿舍案到現在，不僅沒有拉低侯友宜的民調，反而衝高其支持度，更拉大與民進黨新北市長候選人蘇貞昌的差距。沒想到，民進黨沒有因此停手，民進黨立委段宜康更是將砲火轉向前總統陳水扁，直指陳水扁不該違法。網友諷刺「為了打侯，連扁一起打。厲害了，我的黨」！

段宜康於臉書表示替侯友宜説話的藍營民代，拼命在電視上胡扯一通打濫仗，就怕大家把道理講淸楚，段宜康引用法條區分什麼是「集合住宅」？什麼是「寄宿舍」？指出侯友宜的夫人是不能在那去地區申請「寄宿舍」！「侯太太為了做學生的生意，就違法申請建照和使用執照；當時的陳水扁市政府也違法核發了建照和使照。侯太太向台北市政府違法申請建照和使用執照時，侯友宜正是台北市警局刑警大隊長。陳水扁當市長的市政府不該違法；當時被陳水扁重用的侯友宜先生和他的夫人，也不該違法，不是嗎」？

批踢踢網友表示，「陳水扁現在都快被民進黨踢出去了，趁亂罵他剛好而已」、「扁迷覺得為難」、「我很好奇這篇出來綠營支持者要推還是噓」、「阿扁：關門！放勇哥！」，更有網友表示，「是怕蘇輸的還不夠慘嗎」、「那民進黨就去抄，我笑你不敢啦」、「先吞曲棍球再來講是別的啦」！

(中時電子報)

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