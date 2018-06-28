猖狂殺人法律何在？ 宅神：政府為廢死沽名釣譽

2018年06月28日 09:33 中時電子報 呂承哲

新北市一名游姓角頭，27日晚間11時許在五股成泰路一段一間茶室遭到歹徒行刑式槍殺，無獨有偶，竹聯幫陳姓角頭日前遭到天道盟分子3位小弟，強押至鶯歌一處鐵皮屋毆打凌虐致死。宅神朱學恒在臉書指出，黑道當街猖狂仇殺，顯見法律已起不了嚇阻作用，政府若為了「廢死」沽名釣譽，只是陷百姓於水深火熱之中。

朱學恒表示，對於黑道彼此仇殺沒有太多意見，反正他們也不是什麼善良百姓，但是他們敢猖狂的當街行刑殺人，不就代表台灣的法律已經起不了嚇阻的作用？朱學恒演繹了這齣犯罪戲碼：

老大：給我打死這傢伙，安家費幫你準備好，反正你只要道歉加上抄經裝悔意，鐵定輕判。出來還可以好好享受！

小弟：這投資非常值得！反正我受到的處罰鐵定很輕，殺人不過十幾年，出獄再來好好享受吧！

朱學恒質疑，難道這樣也跟社會安全網有關？難道這樣也是要教化的可憐個案？朱學恒要政府面對現實，盲目毫無理念不顧代價的廢死，只會曲意迎合跟你沒邦交、外交上也不會幫你的偽君子，拿台灣的治安跟人命做代價獻祭，只為了你自己沽名釣譽！

台灣近半個月內發生3起分屍案，目前監所內43名死刑定讞被告沒有令准執行，法務部長邱太三27日受訪表示，「死刑的執行不能在憤怒下做倉促的決定，對於社會治安好壞，應該要看整體面，而不是用個案觀察」。

(中時電子報)