猖狂殺人法律何在？ 宅神：政府為廢死沽名釣譽

新北市五股深夜發生槍擊，一名游姓角頭遭行刑式槍殺，送醫不治。（吳家詮/翻攝）

友善列印
中時電子報

新北市一名游姓角頭，27日晚間11時許在五股成泰路一段一間茶室遭到歹徒行刑式槍殺，無獨有偶，竹聯幫陳姓角頭日前遭到天道盟分子3位小弟，強押至鶯歌一處鐵皮屋毆打凌虐致死。宅神朱學恒在臉書指出，黑道當街猖狂仇殺，顯見法律已起不了嚇阻作用，政府若為了「廢死」沽名釣譽，只是陷百姓於水深火熱之中。

朱學恒表示，對於黑道彼此仇殺沒有太多意見，反正他們也不是什麼善良百姓，但是他們敢猖狂的當街行刑殺人，不就代表台灣的法律已經起不了嚇阻的作用？朱學恒演繹了這齣犯罪戲碼：

老大：給我打死這傢伙，安家費幫你準備好，反正你只要道歉加上抄經裝悔意，鐵定輕判。出來還可以好好享受！

小弟：這投資非常值得！反正我受到的處罰鐵定很輕，殺人不過十幾年，出獄再來好好享受吧！

朱學恒質疑，難道這樣也跟社會安全網有關？難道這樣也是要教化的可憐個案？朱學恒要政府面對現實，盲目毫無理念不顧代價的廢死，只會曲意迎合跟你沒邦交、外交上也不會幫你的偽君子，拿台灣的治安跟人命做代價獻祭，只為了你自己沽名釣譽！

台灣近半個月內發生3起分屍案，目前監所內43名死刑定讞被告沒有令准執行，法務部長邱太三27日受訪表示，「死刑的執行不能在憤怒下做倉促的決定，對於社會治安好壞，應該要看整體面，而不是用個案觀察」。

(中時電子報)

文章來源：朱學恒臉書

驚悚！BMW疾速撞機車，騎士「分… 藝人邵昕捐1000包牛肉麵料理包 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。