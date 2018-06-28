安南區議員席次增為6席 年輕選將冒出頭

2018年06月28日 09:43 中時 程炳璋

台南市安南區下屆議員席次增為6席，檯面上已有9人表態競逐，年輕戰將紛紛冒出頭，除了連任的國民黨李中岑，蔡旻峰、林緯都展現初生之犢不畏虎的精神投入選戰，其中蔡旻峰資歷完整，起步早，是來勢洶洶的攔路虎。

離年底大選剩5個月，台南市安南區是民進黨大票倉，大家都在觀察蔡英文政府在中央的執政，是否會鬆動民進黨的地方選情，尤其在深綠的安南區，後續效應仍待觀察。

安南區因人口成長，下屆議員選舉增加1席，達到6席，角逐者共有9人，包括民進黨籍的郭信良、郭清華、王錦德與唐儀靜，無黨籍的林炳利、黃麗招與林緯，還有國民黨籍的李中岑與蔡旻峰。

9位參選人中，有3位是35歲以下的年輕選將，其中1位是33歲現任議員李中岑，另外兩位是35歲的蔡旻峰與26歲的林緯。

林緯曾是八仙塵爆的家屬自救會聯絡人，也發起台南新芽協會，曾在黃偉哲與陳亭妃立委服務處工作，時間都不久，今年5月才宣布參選安南區市議員，外界認為試水溫的機率大。

在年底的安南區議員選戰中，蔡旻峰算是起步較早，耕耘最深的年青新世代，他長期在陳淑慧服務處擔任祕書，父親蔡瑞源曾是安南區國民黨部主任委員，同時是正統土城鹿耳門聖母廟公關組長，地方組織的人脈資源，都可挹注兒子的選戰。

安南區雖屬民進黨票倉，但在中央執政影響地方選局的氛圍下，國民黨下屆議員保守提名兩席，民進黨則高額提名4席，若無黨籍參選人的實力無法瓜分藍營選票，民進黨要在安南區4席全上恐有難度。

(中時 )