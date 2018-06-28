死刑執行不能在憤怒下倉促決定？游淑慧轟邱太三縱容惡行

2018年06月28日 09:38 中時電子報 戴安瑋

台北市議員參選人游淑慧在臉書po文。翻攝游淑慧臉書

台灣從5月2日至6月1日一個月內發生14起命案，其中三起是慘絕人寰的分屍案，但法務部卻遲遲不執行已定讞的死刑死刑犯，法務部長邱太三更表示，死刑執行不能在憤怒之下做倉促決定，社會治安的好與壞，應該要從整體面考量，而不是用個案去觀察。台北市議員參選人游淑慧今在臉書上表示，「依法執行死刑，跟憤怒不憤怒有毛關係？我是人，我主張依法執行死刑」。

游淑慧說，「縱容惡行」，本身就是一種惡行！別再扯人權了，法律就是為了保護人權而存在，現在執政者隨自己的心意任意曲解、不執行或創造法律，才成為對人權最大的迫害者！

她敬告邱三太不要再嘴了，講的好像就您最理性冷靜，最在乎人權，「不依法懲惡除奸，等於縱容惡行，而縱容惡行的您，也是一惡！」。

死刑、廢死這幾年在台灣爭議很多，關於犯罪者的人權和受害者的人權，以及是否對減少犯罪有幫助等；但她認為人權可以討論，修法是未來式，目前只要死刑存在一天，政府官員只能依法行政。

過半數的民進黨立法委員都還不敢修法，不就是因為知道台灣社會多數者還是支持死刑的存在。

游淑慧強調，法律沒有廢死、社會共識也還沒支持廢死、法官也判決死刑了，那麼死刑就沒有不執行的空間。「為民喉舌、為民申冤」，政治人物要做的是「為民」，沒有資格用自己的「人權觀」去強壓在人民、法律之上！

她要問邱太三部長，若重大犯罪持續、人民憤怒持續，按照您的理論，難道永遠就不能執行死刑了嗎？人民的憤怒來自於安全、安定的喪失，來自於冷漠、自私官員的存在；若民進黨要繼續傲慢，哪年底，人民就會在憤怒下做決定！

(中時電子報)