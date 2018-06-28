NBA》提前幫忙挖角？聯盟高層認定詹皇去湖人

詹姆斯遭爆料已經決定跳槽湖人，甚至已經開始幫忙挖角。(美聯社)

友善列印
中時電子報

儘管「小皇帝」詹姆斯還沒宣布跳脫合約成為自由球員，《SPORTING NEWS》卻已提前爆料，不少球團高層認定詹皇今年夏天將加盟湖人，甚至湖人無須提前做出補強，因為詹皇早就私底下開始打電話給其他球員試圖挖角！

「這就是你從詹姆斯與他的幕後團隊感受到的東西，」某位不願具名的球隊總管表示，「他們似乎已經做足所有準備工作，詹皇也願意嘗試一下，等他到了湖人再來重新整建湖人隊，就跟4年前他重回騎士的狀況一模一樣。」

所以儘管聯盟規定，在自由市場正式開放之前，不可以提前跟球員進行交流，可是詹姆斯擺明不想理會，最近已經偷偷打給一些球員洩漏自己決定，且詢問能否跟他一起跳槽湖人的可能性，讓不少球團總管質疑這是詹皇的「特權」。

當前不只謠傳詹姆斯去定湖人，就連《TMZ》也爆料，詹姆斯的14歲大兒子詹姆斯二世，非常有可能前往洛杉磯知名高中塞拉峽谷中學就讀，看來詹皇擺明要把生活重心擺在洛杉磯，更加有可能跳槽湖人，開啟職業生涯新篇章。

目前情勢看來，詹姆斯的未來動向僅剩跳槽湖人與續留騎士兩種選項，包含火箭、七六人、快艇等其他競爭者的機會越來越小，不管他最後做出怎樣決定，勢必都會影響其他球星在今年自由市場的最終動向。

(中時電子報)

世足》德國67次射門只進2球 球迷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。