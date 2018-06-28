NBA》提前幫忙挖角？聯盟高層認定詹皇去湖人

2018年06月28日 09:44 中時電子報 黃及人

儘管「小皇帝」詹姆斯還沒宣布跳脫合約成為自由球員，《SPORTING NEWS》卻已提前爆料，不少球團高層認定詹皇今年夏天將加盟湖人，甚至湖人無須提前做出補強，因為詹皇早就私底下開始打電話給其他球員試圖挖角！

「這就是你從詹姆斯與他的幕後團隊感受到的東西，」某位不願具名的球隊總管表示，「他們似乎已經做足所有準備工作，詹皇也願意嘗試一下，等他到了湖人再來重新整建湖人隊，就跟4年前他重回騎士的狀況一模一樣。」

所以儘管聯盟規定，在自由市場正式開放之前，不可以提前跟球員進行交流，可是詹姆斯擺明不想理會，最近已經偷偷打給一些球員洩漏自己決定，且詢問能否跟他一起跳槽湖人的可能性，讓不少球團總管質疑這是詹皇的「特權」。

當前不只謠傳詹姆斯去定湖人，就連《TMZ》也爆料，詹姆斯的14歲大兒子詹姆斯二世，非常有可能前往洛杉磯知名高中塞拉峽谷中學就讀，看來詹皇擺明要把生活重心擺在洛杉磯，更加有可能跳槽湖人，開啟職業生涯新篇章。

目前情勢看來，詹姆斯的未來動向僅剩跳槽湖人與續留騎士兩種選項，包含火箭、七六人、快艇等其他競爭者的機會越來越小，不管他最後做出怎樣決定，勢必都會影響其他球星在今年自由市場的最終動向。

(中時電子報)